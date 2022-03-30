Парковки в Кудрово и Мурино могут стать платными. Многодетных хотели исключить, но внезапно передумали

Парламент Ленобласти 30 марта должен был рассмотреть законопроект, который освободил бы многодетные семьи региона от необходимости платить за парковку. Его сняли без объяснения причин.

Как пишет 47news, инициатором законопроекта был Никита Коваль. Вероятность того, что в густонаселенных городах Ленобласти Кудрово и Мурино может появиться платная парковка, обсуждается с конца декабря прошлого года. Коваль предлагал сделать исключение для многодетных семей, чтобы не возникало лишних проблем с доставкой детей в школы, сады и обратно.