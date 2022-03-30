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Парковки в Кудрово и Мурино могут стать платными. Многодетных хотели исключить, но внезапно передумали

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Парламент Ленобласти 30 марта должен был рассмотреть законопроект, который освободил бы многодетные семьи региона от необходимости платить за парковку. Его сняли без объяснения причин.

Как пишет 47news, инициатором законопроекта был Никита Коваль. Вероятность того, что в густонаселенных городах Ленобласти Кудрово и Мурино может появиться платная парковка, обсуждается с конца декабря прошлого года. Коваль предлагал сделать исключение для многодетных семей, чтобы не возникало лишних проблем с доставкой детей в школы, сады и обратно.

Однако законопроект из повестки дня был исключен. Спикер парламента Сергей Бебенин причину называть не стал.

Платные парковки обсуждались правительством региона с СПб ГБУ «Городской центр управления парковками». Вероятно, они могут появиться у транспортно-пересадочных узлов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

monch
Зачем проблемы ОТДЕЛЬНОГО субъекта РФ публикуют на информационном ресурсе СПб??? Проблемы индейцев шерифа не волнуют!
264235111
С учетом того, что там авто покупают для того, чтобы выбираться оттуда и, как минимум, один авто есть в каждой семье - то очень интересное решение.. Мало того, что живешь в Мурино/Кудрово, так еще и за парковку плати... А проектировать изначально никто ничего не хотел, в том же Мурокудрово ширина проезжей части (чистой) такова, что в повороте (плавном) там две легковушки не разъезжаются.. а там автобусы пытаются запустить полноразмерные.
267086865
Через лет 5 платные парковки себя изживут, количество тачек упадет в разы, а то в десятки раз.
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