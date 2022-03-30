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Авторасчлененка: похищенную в Колпино Daewoo Nexia на следующий день нашли разобранной в скупке металла

Рецидивиста из Ленобласти задержали по подозрению в угоне в Петербурге. Автомобиль нашли уже на следующий день, но застать его целым всё равно не успели.

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В понедельник, 28 марта, в полицию с заявлением об угоне обратился 30-летний житель Колпино, сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он рассказал, что между 06:40 и 16:30 того же дня от дома 29, корпус 4, по Финляндской улице города Колпино была похищена его серебристая Daewoo Nexia 2005 года выпуска.

Утром следующего дня сотрудники уголовного розыска в поселке Войскорово Тосненского района Ленобласти задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи. А в два часа дня нашли и похищенную «Дэу» — в скупке металла в Шушарах в разукомплектованном виде.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемого поместили в изолятор.

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Комментарии (1)

sha_5e4d8c662c249
"21 год" и "неоднократно". Мало дают, успевает обернуться. Давали бы 10 лет, третий раз бы не успел.
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