«Нужно всё-таки думать и о других». В Купчино закрывают детский сад, чтобы открыть классы для школьников с инвалидностью

Несмотря на благородную цель, родителей детсадовцев не устроила перспектива переезда.

Администрация ликвидирует одно из лучших учреждений в районе, — считают они.

Речь идет не о полноценном детском саде, а о дошкольном отделении при 322 школе. Оно, по словам родителей, имеет ряд преимуществ перед среднестатистическим детским садом. В отделении всего четыре группы, у каждой есть отдельная спальня, в то время как в переполненных петербургских садах нередко дети спят, играют и едят в одном помещении. Посещают дошкольное отделение всего 83 ребенка. Именно недобор воспитанников, по словам родителей, стал первой причиной, по которой было принято решение о закрытии.



Родители составили обращения в районную администрацию. «Мы убеждены, что наш детский сад надо не расформировывать, а наоборот, поддерживать, всячески развивать и направлять усилия на распространение информации среди родителей нашего района о наличии дошкольного образовательного учреждения такого высокого уровня. Наш сад является образцом и примером современного дошкольного учреждения», — говорилось в письме.

Как отметила в разговоре с «Фонтанкой» координатор родительской группы Полина Виноградова, после получения письма в администрации провели встречу. Чиновники сообщили, что школа-интернат № 37 , где работают с детьми с умственной отсталостью, переполнена и не может принять новых учеников. Поэтому высвободившиеся помещения в 322 школе будут отданы для детей с особенностями.

«Возникает вопрос: у вас вчера появлялась потребность в местах для таких детей? — рассуждает Виноградова. — Знаете, как у нас в стране? Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть. Вот они и придумали. Почему вы не выделите отдельное помещение? Почему надо закрывать наш хороший детский сад и отправлять детей в гораздо худшие условия?»



Из 322 школы родителям предложили переехать в 36, 37 и 40 сады. По словам Виноградовой, в этих учреждениях «ужасные» условия, группы со старой мебелью «не отвечают вменяемым требованиям». В качестве подтверждения петербурженка прислала видео.

предоставлено Полиной Виноградовой

предоставлено Полиной Виноградовой предоставлено Полиной Виноградовой предоставлено Полиной Виноградовой Поделиться Поделиться





Родители предлагают сравнить обстановку с их дошкольным отделением.

Фото: предоставлено Полиной Виноградовой Фото: предоставлено Полиной Виноградовой Фото: предоставлено Полиной Виноградовой Фото: предоставлено Полиной Виноградовой Фото: предоставлено Полиной Виноградовой Фото: предоставлено Полиной Виноградовой Поделиться Поделиться





Также по словам родителей, планируется закрыть ещё два дошкольных отделения в 202 и 367 школах.

В администрации Фрунзенского района опровергли информацию о закрытии трех отделений. Переоборудовать планируется только помещения 322 школы.

В пресс-службе подтвердили: школа-интернат № 37 переполнена. Директор Ольга Орлова бросила трубку после того, как корреспондент представился.

На сайте интерната говорится, что в учреждении открыто 38 классов, в которых проходят обучение 393 учащихся.

Пресс-секретарь администрации Фрунзенского района Михаил Калинин уточнил, что в учебных местах нуждаются 30 детей с инвалидностью. В 322 школе для них будут организованы классы с наполняемостью не более пяти человек. Сотрудники дошкольного отделения пройдут курсы повышения квалификации и останутся на своих рабочих местах.

