«Нужно всё-таки думать и о других». В Купчино закрывают детский сад, чтобы открыть классы для школьников с инвалидностью

Несмотря на благородную цель, родителей детсадовцев не устроила перспектива переезда.
Администрация ликвидирует одно из лучших учреждений в районе, —
считают они.
Речь идет не о полноценном детском саде, а о дошкольном отделении при 322 школе. Оно, по словам родителей, имеет ряд преимуществ перед среднестатистическим детским садом. В отделении всего четыре группы, у каждой есть отдельная спальня, в то время как в переполненных петербургских садах нередко дети спят, играют и едят в одном помещении. Посещают дошкольное отделение всего 83 ребенка. Именно недобор воспитанников, по словам родителей, стал первой причиной, по которой было принято решение о закрытии.
Родители составили обращения в районную администрацию. «Мы убеждены, что наш детский сад надо не расформировывать, а наоборот, поддерживать, всячески развивать и направлять усилия на распространение информации среди родителей нашего района о наличии дошкольного образовательного учреждения такого высокого уровня. Наш сад является образцом и примером современного дошкольного учреждения», — говорилось в письме.
Как отметила в разговоре с «Фонтанкой» координатор родительской группы Полина Виноградова, после получения письма в администрации провели встречу. Чиновники сообщили, что школа-интернат
«Возникает вопрос: у вас вчера появлялась потребность в местах для таких детей? — рассуждает Виноградова. — Знаете, как у нас в стране? Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть. Вот они и придумали. Почему вы не выделите отдельное помещение? Почему надо закрывать наш хороший детский сад и отправлять детей в гораздо худшие условия?»
Из 322 школы родителям предложили переехать в 36, 37 и 40 сады. По словам Виноградовой, в этих учреждениях «ужасные» условия, группы со старой мебелью «не отвечают вменяемым требованиям». В качестве подтверждения петербурженка прислала видео.
предоставлено Полиной Виноградовой
Родители предлагают сравнить обстановку с их дошкольным отделением.
Также по словам родителей, планируется закрыть ещё два дошкольных отделения в 202 и 367 школах.
В администрации Фрунзенского района опровергли информацию о закрытии трех отделений. Переоборудовать планируется только помещения 322 школы.
В пресс-службе подтвердили: школа-интернат
На сайте интерната говорится, что в учреждении открыто 38 классов, в которых проходят обучение 393 учащихся.
Пресс-секретарь администрации Фрунзенского района Михаил Калинин уточнил, что в учебных местах нуждаются 30 детей с инвалидностью. В 322 школе для них будут организованы классы с наполняемостью не более пяти человек. Сотрудники дошкольного отделения пройдут курсы повышения квалификации и останутся на своих рабочих местах.
«Родители, которые сейчас подняли шум только из-за того, что они привыкли ходить в один детский сад, а теперь что-то меняется, хочу, чтобы они поставили себя на место тех людей, у которых так сложилось, что у ребенка есть недуг. В этой ситуации один из родителей прикован к квартире, потому что ребенка не с кем оставить, а мы решаем этот вопрос», — сказал Калинин.
По его словам, дошкольное отделение в 322 школе было открыто в 2014 году из-за нехватки мест. За восемь лет в районе ввели в эксплуатацию пять детских садов, шестой планируют открыть в этом году и ещё один — в следующем.
«На ближайшие пять лет у нас большой запас мест, нигде нет очередей и везде есть профицит мест», — добавил Калинин.
По его словам, чиновники планируют всё дошкольное отделение 322 школы перевести в 36 детский сад, расположенный по соседству. «Мы будем говорить со всеми родителями, но нужно всё-таки думать и о других, — добавил он. — Для особенных детей сейчас нет других помещений».
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»