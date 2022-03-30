Британцы готовы выступить гарантом безопасности Украины

Великобритания заявила о готовности выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если ее об этом попросят. Заявление сделала 30 марта британский постпред при ООН Барбара Вудворд.

Слова Вудворд стали реакцией на результаты очередного раунда российско-украинских переговоров, которые накануне начались в Стамбуле. Киев попросил гарантий безопасности и перечислил потенциальный список гарантов — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

«Мы были бы рады рассмотреть возможность того, чтобы сыграть свою роль в этом, если бы нас попросило правительство Украины», — цитирует Вудворд РИА Новости.