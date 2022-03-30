«Рено» проехал на красный и сбил школьника на «зебре» на севере Петербурга

Школьник отправился в больницу после того, как попал под колеса «Рено Лагуны» в Приморском районе Петербурга. Подросток переходил дорогу на зеленый, а вот машина поехала на красный.
Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, ДТП произошло два дня назад на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы. За рулем был 28-летний житель города Анадырь — столицы Чукотки. Пострадавший — 15-летний девятиклассник, который переходил дорогу на зеленый, отправился в больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.
С начала прошлого года водитель уже привлекался за нарушение правил ПДД, которое причинило пострадавшему легкий вред здоровью. Сейчас в его отношении составили административный протокол по той же статье, но другой части — теперь вред оценивается как средний.
Кроме того, в 2014 году анадырец получил пятитысячный штраф по «наркотической» статье.