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«Рено» проехал на красный и сбил школьника на «зебре» на севере Петербурга

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Школьник отправился в больницу после того, как попал под колеса «Рено Лагуны» в Приморском районе Петербурга. Подросток переходил дорогу на зеленый, а вот машина поехала на красный.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, ДТП произошло два дня назад на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы. За рулем был 28-летний житель города Анадырь — столицы Чукотки. Пострадавший — 15-летний девятиклассник, который переходил дорогу на зеленый, отправился в больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.

С начала прошлого года водитель уже привлекался за нарушение правил ПДД, которое причинило пострадавшему легкий вред здоровью. Сейчас в его отношении составили административный протокол по той же статье, но другой части — теперь вред оценивается как средний.

Кроме того, в 2014 году анадырец получил пятитысячный штраф по «наркотической» статье.

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Комментарии (7)

266069025
На самом деле сейчас проезд на красный свет светофора - это уже обыденность. Практически на любом перекрёстке летящие на красный автомобили можно увидеть с интервалом 5-6 минут. Чем занимается ги-бе-де-де непонятно! Встань за любым перекрёстком, и за полчаса наловишь этих "проскакунов" штук десять точно.
chip1
Чукча и светофор понятия несовмпестимые!
VKuser30264
Ничего себе, какой опытный водитель. Два раза за год вред здоровью, наркота... А всё за рулём. По наркотической статье, значит, штраф 5000. В 6-10 раз дешевле, чем за дискредитацию... Логично.
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