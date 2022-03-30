«Рено» проехал на красный и сбил школьника на «зебре» на севере Петербурга

Школьник отправился в больницу после того, как попал под колеса «Рено Лагуны» в Приморском районе Петербурга. Подросток переходил дорогу на зеленый, а вот машина поехала на красный.



Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, ДТП произошло два дня назад на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы. За рулем был 28-летний житель города Анадырь — столицы Чукотки. Пострадавший — 15-летний девятиклассник, который переходил дорогу на зеленый, отправился в больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.

