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Теплоэнергетики испытают сети Васильевского острова на максимум

Любопытствовать в зонах коммунальных аварий на Васильевском острове в Петербурге 30 марта наиболее опасно — котельные нагреют воду до 100–110 градусов.

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Сезон испытаний на высоких температурах у «Теплосети Санкт-Петербурга» стартует с Василеостровского района. Там проверят 230 километров труб.

Как сообщает пресс-служба компании, дальше по графику Красногвардейский, Невский районы и Кудрово (5 апреля), 19 апреля проверят сети Адмиралтейского и Московского.

Оказываться в зоне прорыва во время таких испытаний наиболее опасно — температура воды в трубах может достигать 110 градусов. Тепло в домах отключать не будут, а вот с горячей водой в кранах возможны перебои. По данным «Фонтанки», в зоне отключения 2 060 домов.

Испытания начались накануне и в ГУП «ТЭК». Там начали с Невского района.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Neizvestniy
Ой, а может не надо?
Alex000
Сезон фонтанов объявляется открытым?
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