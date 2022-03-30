Теплоэнергетики испытают сети Васильевского острова на максимум

Сезон испытаний на высоких температурах у «Теплосети Санкт-Петербурга» стартует с Василеостровского района. Там проверят 230 километров труб.
Как сообщает пресс-служба компании, дальше по графику Красногвардейский, Невский районы и Кудрово (5 апреля), 19 апреля проверят сети Адмиралтейского и Московского.
Оказываться в зоне прорыва во время таких испытаний наиболее опасно — температура воды в трубах может достигать 110 градусов. Тепло в домах отключать не будут, а вот с горячей водой в кранах возможны перебои. По данным «Фонтанки», в зоне отключения
Испытания начались накануне и в ГУП «ТЭК». Там начали с Невского района.