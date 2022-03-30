Двух Иванов из «службы безопасности банка» будут судить в Петербурге. Деньги они тратили на гаджеты

В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, в действиях которых следствие усмотрело кибермошенничество. Полученные деньги они якобы тратили на дорогие гаджеты — а ущерб оценивается в 1 миллион 700 тысяч рублей.



Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, фигуранты — 33-летний Иван и его тезка на год старше — были задержаны еще в декабре 2020 года. По версии следствия, они обзванивали людей, представляясь службой безопасности банка, и под предлогом дополнительной защиты средств «клиентов» получали от них реквизиты карт и данные из SMS-уведомлений.