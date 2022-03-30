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Двух Иванов из «службы безопасности банка» будут судить в Петербурге. Деньги они тратили на гаджеты

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В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, в действиях которых следствие усмотрело кибермошенничество. Полученные деньги они якобы тратили на дорогие гаджеты — а ущерб оценивается в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, фигуранты — 33-летний Иван и его тезка на год старше — были задержаны еще в декабре 2020 года. По версии следствия, они обзванивали людей, представляясь службой безопасности банка, и под предлогом дополнительной защиты средств «клиентов» получали от них реквизиты карт и данные из SMS-уведомлений.

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Деньги Иваны, по данным главка, переводили на счета подконтрольных фирм и обналичивали либо покупали онлайн дорогие гаджеты. Из квартир фигурантов изъяли SIM-карты, телефоны, 40 печатей юрлиц, банковские карты, оформленные на подставных лиц, телефоны, деньги и гаджеты с установленными мессенджерами.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Криминальный тандем» обвиняют в 21 эпизоде кражи средств. Дело направлено в суд, Иванам может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

А наш дядя Михаил
Будучи имея доступ ко всем этим банковским причандалам и украсть 1,7млн.рб на двоих? Да в суде посмеются и выгонят из зала,что б не отнимали время зря.Вот ежели какой очкарик с плакатом- это да.Этих - в дальний путь,на долгие года.
Cashmare
будущие сотрудники колл-центра
X-кот
а говорили - Украина виновата.
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