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Трое санитаров петербургской больницы задержаны после того, как свозили двух школьниц на загородный отдых

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Следственный комитет областного Выборга возбудил уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, после того как погрузился в грязные подробности летнего отдыха двух школьниц.

Девочки 13 и 14 лет, по предварительной информации, рассказали, как отдыхали в конце лета 2021 года в компании трех взрослых мужчин в поселке Поляны Выборгского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 марта.

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска накануне за три часа задержали взрослых участников поездки — все они оказались жителями Сестрорецка и санитарами местной больницы. Двое, 26 и 36 лет, приехали в Петербург из Таджикистана, причем у старшего были просрочены миграционные документы, третий — 27 лет — из Читинской области. Здесь он учился, судя по его социальным сетям, в «Военмехе».

По предварительной информации, все трое дали признательные показания.

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Комментарии (1)

Пю Ре
К-к-кобмбо: не слишком состоятельные санитары (!) из Таджикистана (!!), старший из которых в отцы годится девушкам (!!!). Со дна самого днищенского дна яростно постучали.
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