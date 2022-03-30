Трое санитаров петербургской больницы задержаны после того, как свозили двух школьниц на загородный отдых

Следственный комитет областного Выборга возбудил уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, после того как погрузился в грязные подробности летнего отдыха двух школьниц.



Девочки 13 и 14 лет, по предварительной информации, рассказали, как отдыхали в конце лета 2021 года в компании трех взрослых мужчин в поселке Поляны Выборгского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 марта.



Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска накануне за три часа задержали взрослых участников поездки — все они оказались жителями Сестрорецка и санитарами местной больницы. Двое, 26 и 36 лет, приехали в Петербург из Таджикистана, причем у старшего были просрочены миграционные документы, третий — 27 лет — из Читинской области. Здесь он учился, судя по его социальным сетям, в «Военмехе».

