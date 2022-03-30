Минцифры: В Петербурге записать ребенка в первый класс можно через портал «Госуслуги»

О нововведении сообщает Минцифры 30 марта. В заявлении надо указать все данные, как родителя, так и ребенка, данные о братьях-сестрах, которые учатся в желаемой школе, и данные самой школы.

Заявление можно писать со вчерашнего дня и сохранить в черновик. А с 1 апреля, когда стартует запись, только нажать кнопку «отправить».

К услуге подключились 17 регионов. В Петербурге и в предыдущие годы можно было подавать заявление онлайн, с помощью портала gu.spb.ru. Все предыдущие годы отмечалось, что очередность подачи заявки значения не имеет, сперва записывать всё равно будут льготников и тех, кто живет ближе всего к школе. Однако в комментарии «Интерфаксу» от лица замглавы Минцифры Олега Качанова прозвучало следующее: «Основной приоритет при записи в первый класс — очередность подачи заявления. При подаче онлайн-заявления место бронируется по времени подачи на портале госуслуг до предоставления документов в школу».