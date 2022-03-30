Череп без костей нашли на территории предприятия в Колпино

Останки, предположительно, человека стали причиной вечернего переполоха на предприятии в Колпино.



В полицию информация о находке у дома 9 по Загородной улице, на территории предприятия, которое занимается выпуском теплоизоляционных материалов, поступила накануне около половины одиннадцатого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 марта. Один из руководителей сообщил, что во время производства работ сотрудники нашли предположительно человеческий череп.



Прибывшая на месте следственно-оперативная группа останки изъяла и передала экспертам для установления пола и возраста погибшего.

