Reuters: Прокачка газа через трубопровод Ямал — Европа остановилась

Компрессорная станция на немецко-польской границе показала нулевой поток газа через трубопровод Ямал — Европа. При этом у «Газпрома» есть запланированные мощности.
Как пишет 30 марта Reuters, нулевая мощность была зафиксирована накануне после двух часов дня на станции Мальнов. При этом у «Газпрома» была забронирована часть мощностей,
Отмечается, что «Северный поток — 1» заполнен стандартно.
Ранее Россия заявила, что будет продавать газ в Европу за рубли. Страны ЕС отказались платить в российской национальной валюте.