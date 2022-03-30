Reuters: Прокачка газа через трубопровод Ямал — Европа остановилась

Компрессорная станция на немецко-польской границе показала нулевой поток газа через трубопровод Ямал — Европа. При этом у «Газпрома» есть запланированные мощности.

Как пишет 30 марта Reuters, нулевая мощность была зафиксирована накануне после двух часов дня на станции Мальнов. При этом у «Газпрома» была забронирована часть мощностей, 8,75 % от общего объема на время с 9 вечера 29-го по 7 утра 30 марта.

Отмечается, что «Северный поток — 1» заполнен стандартно.

Ранее Россия заявила, что будет продавать газ в Европу за рубли. Страны ЕС отказались платить в российской национальной валюте.