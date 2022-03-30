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Reuters: Прокачка газа через трубопровод Ямал — Европа остановилась

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Компрессорная станция на немецко-польской границе показала нулевой поток газа через трубопровод Ямал — Европа. При этом у «Газпрома» есть запланированные мощности.

Как пишет 30 марта Reuters, нулевая мощность была зафиксирована накануне после двух часов дня на станции Мальнов. При этом у «Газпрома» была забронирована часть мощностей, 8,75 % от общего объема на время с 9 вечера 29-го по 7 утра 30 марта.

Отмечается, что «Северный поток — 1» заполнен стандартно.

Ранее Россия заявила, что будет продавать газ в Европу за рубли. Страны ЕС отказались платить в российской национальной валюте.

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Комментарии (44)

VKuser6033418
Продавать за рубли- я это уже слышу лет 10, а толку! Надо строить заводы СПГ и продавать тому, кто будет четко выполнять договорные обязательства. Договор дороже денег - так говорили на Руси. А сейчас наши умники так не считают.
Alex527
Вроде в договоре на поставку газа было, если не принимаешь обьем газа по контракту- плати. А сейчас как же будет. Если нет газа кто платить будет? Какие-то штрафы?
X-кот
DimDimych, ну если выключить скрепТВ и открыть инет, станет немного яснее, что даже пальмовое масло и с берега слоновой кости мы покупаем за валюту.
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