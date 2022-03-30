Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств

Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, со среды снимаются временные ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины, следующих в РФ через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.

Кроме того, снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также, в частности, выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.