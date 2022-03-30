FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: 0
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Россия снимает ограничения на въезд граждан ДНР и ЛНР из третьих государств

1
Печать

Россия с 30 марта отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств, распоряжение об этом опубликовано 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, со среды снимаются временные ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины, следующих в РФ через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.

Кроме того, снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также, в частности, выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

kоt-obormot
Во, Монголия теперь островок экономической стабильности, судя по всему. Надо бы там юрту прикупить на ВсякийЯкий - пока цена на недвижку там не стала расти. .
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний