«Внутри была пустота, меня лишили мечты». Российские паралимпийцы рассказали об отстранении от Игр в Пекине

Российские паралимпийцы рассказали об эмоциях, которые они испытали, когда буквально за день до старта Паралимпиады в Пекине узнали о своем отстранении. Их истории цитирует сайт Peopletalk.ru.

— Когда я узнала, что нас отстранили от Игр в Пекине, желание было только одно: поскорее добраться домой и свернуться калачиком, настолько было плохо, — говорит Акжана Абдикаримова. — Я все время твердила себе: терпи до дома, держись. К счастью, спортсмены по большей части адекватные люди, которые понимают, что все мы, так или иначе, заложники ситуации. Ребята из разных стран нас поддерживали. Обидно за наших детей, за следующее поколение спортсменов. Они, к сожалению, не видели других Игр, им стало сложнее участвовать в международных соревнованиях, просто потому что они из России. После Пекина мы приехали на тренировку к детям команды Gromova team junior, которые готовились к первенству России, и увидели, какие они счастливые. Вот нужно так любить спорт, как они. Жить им и гореть. Все остальное — шум вокруг.

Лыжнице Юлии Михеевой также пришлось непросто в первые несколько дней после отстранений. — Внутри была полная пустота, — заявила Юлия. — Это все, что я чувствовала. Меня лишили мечты. На играх в Ханты-Мансийске приятнее всего было увидеть болельщиков. Почти два года мы выступали без них — виной тому пандемия. Я помню свои эмоции от соревнований: я вышла на трассу, увидела гудящие, заполненные зрителями трибуны, плакаты, российские флаги. Это очень мотивирует. В моей жизни есть колоссальная поддержка от семьи, друзей, команды, тренера. Очень важно иметь рядом тех, кому можно выговориться. Нельзя закрываться от людей, если у тебя есть проблемы. Общение с близкими — вот что придает сил. Я хочу прожить эту жизнь счастливо, независимо от того, будут в ней еще медали и спортивные соревнования или нет. Мое счастье строится на счастье других. Пусть у всех все будет хорошо и мирно. Больше ничего не надо. Для кого-то, например как для 36-летнего следж-хоккеиста Ильи Волкова, это была последняя возможность в жизни поехать на Паралимпиаду.

— Мне 36 лет — и, скорее всего, это была моя последняя Паралимпиада, — признался Волков. — Мое место в составе сборной России по хоккею под вопросом. Годы есть годы — с этим ничего не поделаешь. После событий в Китае было опустошение, но настоящее осознание того, что случилось, пришло гораздо позже, когда я вернулся домой. Хорошо, что рядом оказалась моя семья, которая помогла мне переключиться. Я по натуре человек спокойный, панике не поддаюсь. Многое от меня не зависит: какие-то вещи будут происходить со мной или без меня. Такие же мысли у меня о ситуации в Пекине. У нас приличный хоккей в России — будет еще шанс поиграть. Единственное, за что я переживаю, так это за то, что не смогу посоревноваться с американцами и канадцами, на льду у них есть чему поучиться. Я вдохновляюсь своей женой. За последние пять лет у меня родилось трое детей — все девочки. У меня есть время переключиться — я езжу на сборы отдыхать, а супруга все время посвящает малышам. Я приезжаю в Москву — и сразу домой, нужно ей помогать!