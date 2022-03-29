Маршрутка сбила мужчину на Московском шоссе. Пострадавший погиб на месте

Пешеход погиб под колесами маршрутки на Московском шоссе. Об этом 29 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В пресс-службе главка рассказали, что инцидент произошел в шестом часу вечера в районе дома 298. За рулем «ПАЗа» находился 58-летний водитель, уроженец одной из среднеазиатских стран. Маршрутка ехала от станции «Купчино» до Промышленной улицы, когда на Московское шоссе вне зоны пешеходного перехода выбежал мужчина. Маршрутчик среагировать не успел.



«В результате ДТП 36-летний пешеход погиб на месте. По предварительным данным, водитель без признаков алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия», — добавили в региональном ГУ МВД.

