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Краснокнижных филина и красного волка обнаружили на частной базе отдыха в Ленобласти

Росприроднадзор установил в Ленинградской области факт содержания краснокнижных животных без соответствующего разрешения. Один из них и вовсе относится к исчезнувшим в России.

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Северо-Западное управление Росприроднадзора

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили на базе отдыха у индивидуального предпринимателя в поселке Раздолье в Ленобласти филина и самку красного волка, сообщает 29 марта пресс-служба ведомства. Оба вида занесены в Красную книгу России: первый как уязвимый, второй как исчезнувший в РФ. На содержание животных, находящихся под угрозой исчезновения, необходимо оформлять специальное разрешение, а у предпринимателя его нет.

Согласно представленным документам, филина Афину ввезли из Пензы. Птица не чипирована. Волчицу привезли из Новосибирской области, и у нее чип есть. По его данным, самка красного волка по кличке Злата родилась в 2017 году и была получена из зоопарка Будапешта по программе сохранения видов, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

По данному факту был составлен административный протокол об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (ст. 8.35 КоАП РФ). Документ направлен на рассмотрение в суд.

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Комментарии (1)

RMN
бёрдвотчеры и вольфвотчеры )
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