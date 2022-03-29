Краснокнижных филина и красного волка обнаружили на частной базе отдыха в Ленобласти

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили на базе отдыха у индивидуального предпринимателя в поселке Раздолье в Ленобласти филина и самку красного волка, сообщает 29 марта пресс-служба ведомства. Оба вида занесены в Красную книгу России: первый как уязвимый, второй как исчезнувший в РФ. На содержание животных, находящихся под угрозой исчезновения, необходимо оформлять специальное разрешение, а у предпринимателя его нет.



Согласно представленным документам, филина Афину ввезли из Пензы. Птица не чипирована. Волчицу привезли из Новосибирской области, и у нее чип есть. По его данным, самка красного волка по кличке Злата родилась в 2017 году и была получена из зоопарка Будапешта по программе сохранения видов, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.