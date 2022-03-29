Шесть человек погибли в результате аварии с участием грузовика и легковушки в Татарстане

В Татарстане столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Как передает МЧС республики, в результате аварии погибли водитель и пятеро пассажиров, еще один человек пострадал.



«В Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург произошло столкновение автомобиля «Лада Ларгус» с грузовым автомобилем "Ивеко"», — сообщает ведомство 29 марта.



Предварительно ДТП произошло после того, как водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, по которой передвигалось второе транспортное средство. Из-за удара легковушка воспламенилась.

