Театр «Мюзик-Холл» оштрафовали за самовольную перепланировку в здании англиканской церкви на Галерной

Октябрьский районный Петербурга оштрафовал театр «Мюзик-Холл» на 200 тысяч рублей за незаконную перепланировку помещений в здании-памятнике на Галерной улице. Об этом 29 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Речь идет о здании по адресу: Галерная улица, дом 57, литера Б. Это памятник федерального значения «Церковь», который входит в архитектурный ансамбль «Церковь англиканская Иисуса Христа». Историческое объемно-планировочное решение здания, а также его исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены входят в утвержденный Смольным перечень предметов охраны (их менять запрещает закон).