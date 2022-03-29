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Театр «Мюзик-Холл» оштрафовали за самовольную перепланировку в здании англиканской церкви на Галерной

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Октябрьский районный Петербурга оштрафовал театр «Мюзик-Холл» на 200 тысяч рублей за незаконную перепланировку помещений в здании-памятнике на Галерной улице. Об этом 29 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет о здании по адресу: Галерная улица, дом 57, литера Б. Это памятник федерального значения «Церковь», который входит в архитектурный ансамбль «Церковь англиканская Иисуса Христа». Историческое объемно-планировочное решение здания, а также его исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены входят в утвержденный Смольным перечень предметов охраны (их менять запрещает закон).

Проверка комитета по контролю за имуществом выявила, что планировка двух помещений (1-Н и 27-Н) не соответствует документам — помещения объединены в одно, между ними снесена перегородка и обустроены дополнительные проемы. Комитет по охране памятников разрешение на проведение таких работ не выдавал.

Оба помещения находятся в оперативном пользовании у театра «Мюзик-Холл», поэтому суд признал бюджетное учреждение виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»).

Первое каменное на подвалах здание было возведено в 1730-е годах. Это был дом на подклете с высокой крышей, который имел 11 световых осей. С 1754 года в нем проходят богослужения англиканской церкви.

В 1814–1816 годах весь участок подвергся перестройке по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги. Зодчий перестроил не только главный корпус, фасадом выходивший на набережную Невы, но и церковный дом, а также служебные корпуса.

Следующее обновление произошло в 1876 году — по проекту архитектора Федора Болтенгагена. Он сохранил общий замысел лицевого фасада своего предшественника, но увеличил по высоте окна второго этажа и украсил их витражами, обработал рустом первый и второй этажи, декорировал филенками плоскость над окнами второго этажа, обновил церковный зал.

В дошедшем до нас виде здание представляет собой образец стиля эклектика.

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