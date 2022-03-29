Помогите 17-летней девушке вернуться к полноценной жизни

В одну из ночей девушка во сне вышла на балкон и выпала с пятого этажа. Илсияр чудом осталась жива, но получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, были сломаны лицевые кости, не говоря о других переломах, произошло кровоизлияние в мозг.

Иногда в жизни случаются вещи, которым сложно дать объяснения. Именно это произошло с Илсияр. Девушка внезапно начала ходить во сне. Что послужило причиной, сказать трудно. Ни она сама, ни её родные не были к этому готовы. Тем более не были готовы к последствиям.

Петербургские медики из НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера провели две сложнейшие операции: удалили гематому и убрали осколки костей, прооперировали тазобедренную кость. Но после удаления поврежденных костей головы мозг стал «оголен». Он не закрыт костью (сверху только кожа и волосы), и любое внешнее воздействие — это серьезная угроза повредить мозг.



Сейчас Илсияр жизненно необходима ещё одна операция — восстановление костей черепа с помощью специального имплантата. На место удаленных костей установят индивидуально изготовленную пластину, которая восстановит форму черепа, а главное — защитит мозг. Девочка сможет вернуться к нормальной жизни.



Но есть одно препятствие: совсем скоро Илсияр исполнится 18 лет, и бесплатно оперировать в Турнера её уже не смогут. Менять клинику и лечащих врачей — большой риск. К тому же уйдёт драгоценное время, а врачи рекомендуют провести операцию как можно скорее.



Самостоятельно оплатить лечение дочери родители не в состоянии. Поэтому они обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который открыл сбор. Часть необходимой суммы уже удалось собрать, и была произведена частичная оплата операционного лечения. Осталось собрать 200 тысяч рублей.

