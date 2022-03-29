Как иностранные фигуристы и СМИ радуются отсутствию россиян на чемпионате мира

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Монпелье с 21 по 27 марта. Россиян до участия в соревнованиях вновь не допустили. Не сказать, что это расстроило конкурентов. Наоборот, многие из них пришли к выводу, что без России как-то даже лучше.

Особенно много радости иностранным партнерам принесли результаты женских соревнований, где победу одержала японка Каори Сакамото, серебро досталось бельгийке Луне Хендрикс, а бронза ушла американке Алисе Лю. В отсутствие россиянок Сакамото изначально считалось фавориткой. Японка — бронзовый призер Олимпиады-2022, но на чемпионатах мира ранее не поднималась выше 5-го места. Для Бельгии серебро Хендрикс стало первой медалью в истории в этом виде. 16-летняя Алиса Лю, для которой этот сезон стал дебютным на взрослом уровне, месяцем ранее провалила Олимпиаду, заняв в Пекине лишь седьмое место. Ни одна из них на чемпионате мира не выполнила ни одного элемента уровня «ультра-си» (сложнейшие элементы, в числе которых четверные прыжки).



Олимпийская чемпионка Меган Дюамель с восторгом высказалась о чемпионате мира без россиян.

«Мне кажется, это так увлекательно! И все люди из мира фигурного катания, с которыми я разговаривала, со мной согласны», — считает Дюамель.

Более жесткие высказывания позволили себе американские журналисты. Обозреватель USA Today Кристин Бреннан заявила, что чемпионат мира без фигуристов из России стал только лучше.

«Русских нет на турнире не из-за государственной системы допинга, а из-за ситуации на Украине. Мало кто будет по ним скучать. Их отсутствие только означает, что в женском турнире многие девушки получат шансы на медали, которых у них не было в прошлом месяце на Олимпиаде. Другими словами — турнир освежили», — написала Бреннан у себя в твиттере.

Ее поддержала коллега из Канады Беверли Смит.

«На чемпионате мира по фигурному катанию был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты. Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото в слезах слушает гимн своей страны. Так и должно быть», — написала Смит в соцсетях.



Не смогла удержаться от восхищения и олимпийская чемпионка с Украины Оксана Баюл.

«Какой красивый женственный пьедестал. Напоминает разнообразие спортсменов в 90-е. Мои поздравления», — написала она в своем твиттере.

Из зарубежных фигуристов раскритиковала уровень чемпионата мира в Монпелье лишь чемпионка четырёх континентов из США Полина Эдмундс.

«Что сказать… Я разочарована, увидев так много недокрученных до пол-оборота каскадов тройных прыжков. Стоит отметить, что Анастасия Губанова (российская фигуристка, в 2021 году объявившая о смене спортивного гражданства на грузинское. — Ред.) была единственной фигуристкой, сделавшей два чистых каскада три — три», — заявила Эдмундс.

Еще слабее уровень показали участники турнира в парном катании. Здесь не приехали не только российские дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, занявшие в олимпийском Пекине со второго по четвертое места, но и сами олимпийские чемпионы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун.



«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании», — радовалась журналистка Кристин Бреннан в твиттере.

В танцах на льду ситуация была не настолько критичной, хотя серебряные призеры Пекина Виктория Синицина/Никита Кацалапов наверняка бы сразились за призовой пьедестал. В их отсутствие золото взяли олимпийские чемпионы из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, а серебро и бронзу — американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», — заявила Пападакис после победы.

И лишь в мужском катании россияне вряд ли бы сильно повлияли на итоговый результат, так же, как они не смогли навязать борьбу на Олимпиаде. Золото и серебро выиграли японцы Сёма Уно и Юма Кагияма, а бронзу американец Винсент Чжоу.



В то же время российские фигуристы не сидели сложа руки. Практически параллельно с чемпионатом мира они выступали на Кубке Первого канала, из которого организаторы решили сделать что-то типа шоу с элементами спортивной борьбы. Фигуристов без какой-либо логики разделили на две команды под названиями «Время первых» (капитан Марк Кондратюк) и «Красная машина» (Анна Щербакова). О том, насколько эти соревнования были интересны, говорят два факта: «Первый канал» ни разу не показал их в прямом эфире, а многие фигуристы решили поберечься и тоже отказались от элементов «ультра-си». Похоже, так теперь и будет выглядеть российский спорт.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

