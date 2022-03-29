На ЗСД после «Илоны» убирали сначала снег, потом — воду

Интенсивный снегопад начался в три часа ночи понедельника и непрерывно продолжался до десяти часов утра, сообщает 29 марта пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Руководствуясь полученным метеорологическим прогнозом, комбинированные дорожные машины выпустили на ЗСД еще до первого снежного залпа — для противогололедной обработки. С непогодой боролись 34 единицы спецтехники, и каждая прошла в среднем по 400 километров.



За сутки на обработку магистрали израсходовали 230 тонн противогололедных материалов. Когда закончил сыпать снег, на улице стало стремительно теплеть, и в приоритет вышли уже работы по водоотведению, чтобы не допустить застои воды на дороге.