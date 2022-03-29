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На ЗСД после «Илоны» убирали сначала снег, потом — воду

Циклон «Илона», вернувший зиму в Петербург, накануне, 28 марта, насыпал Западному скоростному диаметру от пяти до семи сантиметров снега в зависимости от участка. При этом если ночью и утром дорожникам пришлось чистить магистраль от снега, то после — уже от талой воды.

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Интенсивный снегопад начался в три часа ночи понедельника и непрерывно продолжался до десяти часов утра, сообщает 29 марта пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Руководствуясь полученным метеорологическим прогнозом, комбинированные дорожные машины выпустили на ЗСД еще до первого снежного залпа — для противогололедной обработки. С непогодой боролись 34 единицы спецтехники, и каждая прошла в среднем по 400 километров.

За сутки на обработку магистрали израсходовали 230 тонн противогололедных материалов. Когда закончил сыпать снег, на улице стало стремительно теплеть, и в приоритет вышли уже работы по водоотведению, чтобы не допустить застои воды на дороге.

Когда плюсовая температура станет постоянной, на ЗСД начнутся генеральная уборка и подготовка магистрали к весенне-летнему сезону.

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Комментарии (1)

alex715-6
Сказки, ох уж эти сказочники. Ехал я по ЗСД в период снегопада, угадайте, увидел ли я там снегоуборочную технику... нет. На бумаге отчёты писать всё горазды. На трассе голимый снежный раскат, у пунктов оплаты бешенные очереди. И на фоне этого происходит повышение.... огонь!!!
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