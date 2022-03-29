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Благотворительная акция с Михаилом Кержаковым собрала более 150 тысяч рублей для тяжелобольных детей

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Петербургский фонд «свет.дети», оказывающий поддержку онкобольным детям, подвёл итоги благотворительной акции, которая прошла при поддержке Михаила Кержакова, вратаря футбольного клуба «Зенит». В ходе акции удалось собрать более 150 тысяч рублей.

Принять участие в акции могли все желающие: оставляющие пожертвование на странице фонда автоматически становились её участниками, после разыгрывались призы – мячи, перчатки и футболка с автографом спортсмена, посещение тренировочной базы и даже личная встреча с вратарём.

Фото: Предоставлено БФ "свет.дети"
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Подобные благотворительные розыгрыши уже стали визитной карточкой фонда. В этот раз в акции приняли участие всего 34 человека, но удалось собрать 153 361 рубль. Как отметили в благотворительной организации, такой результат в столь сложное время очень неплохой.

Кроме того, организаторов удивила география победителей: далеко не все призы остались в Петербурге. Например, футболка Кержакова отправляется болельщице из Красноярска, а вратарские перчатки – в Германию.

«Спасибо всем, кто участвовал в нашей акции. Финансово или словом. Вы большие молодцы. Продолжайте поддерживать детей и друг друга. Всех благ!» - поблагодарил Михаил Кержаков участников акции.

Слова благодарности высказала и директор фонда «свет.дети» Юлия Божина: «Мы благодарим всех, кто принял участие в акции. Особенно сейчас для нас это очень ценно».

Собранные средства будут направлены на поддержку двух проектов фонда, в резерве которых недостаточно средств: «Еда как лекарство» и «Билет ценою в жизнь».

Фото: Предоставлено БФ "свет.дети"

Санкт-Петербургский Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет» основан в 2008 году. Деятельность фонда – оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга.

С момента основания фонд оказал помощь более 850 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, которым необходимо лечение в российских клиниках.

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