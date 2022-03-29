Благотворительная акция с Михаилом Кержаковым собрала более 150 тысяч рублей для тяжелобольных детей

Принять участие в акции могли все желающие: оставляющие пожертвование на странице фонда автоматически становились её участниками, после разыгрывались призы – мячи, перчатки и футболка с автографом спортсмена, посещение тренировочной базы и даже личная встреча с вратарём.

Петербургский фонд «свет.дети», оказывающий поддержку онкобольным детям, подвёл итоги благотворительной акции, которая прошла при поддержке Михаила Кержакова, вратаря футбольного клуба «Зенит». В ходе акции удалось собрать более 150 тысяч рублей.

Подобные благотворительные розыгрыши уже стали визитной карточкой фонда. В этот раз в акции приняли участие всего 34 человека, но удалось собрать 153 361 рубль. Как отметили в благотворительной организации, такой результат в столь сложное время очень неплохой.



Кроме того, организаторов удивила география победителей: далеко не все призы остались в Петербурге. Например, футболка Кержакова отправляется болельщице из Красноярска, а вратарские перчатки – в Германию.



«Спасибо всем, кто участвовал в нашей акции. Финансово или словом. Вы большие молодцы. Продолжайте поддерживать детей и друг друга. Всех благ!» - поблагодарил Михаил Кержаков участников акции.



Слова благодарности высказала и директор фонда «свет.дети» Юлия Божина: «Мы благодарим всех, кто принял участие в акции. Особенно сейчас для нас это очень ценно».



Собранные средства будут направлены на поддержку двух проектов фонда, в резерве которых недостаточно средств: «Еда как лекарство» и «Билет ценою в жизнь».

