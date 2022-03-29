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В Петербурге госпитализировали истощенного шестидневного малыша. По словам матери, он отказывался питаться

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В Петербурге в больницу попал истощенный новорожденный ребенок — ему исполнилось всего шесть дней. Полиция проводит проверку, сообщает 29 марта пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мать младенца — гражданка одной из среднеазиатских стран — на вторые сутки после рождения малыша под расписку покинула вместе с ним больницу, хотя врачи настаивали на продолжении лечения. Вчера ребенка госпитализировали в истощенном состоянии — женщина сообщила врачам, что в течение двух дней младенец отказывался принимать пищу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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