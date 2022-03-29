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Койки закрываются: в «красных зонах» Петербурга осталось меньше 2000 пациентов

Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном и стационарном лечении в Петербурге продолжает снижаться — вместе с количеством мест в больницах, следует из отчета Смольного.

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Как говорится в опубликованной 29 марта эпидемиологической справке, в Петербурге остаются на лечении 1 968 пациентов с коронавирусом, из которых 244 — в реанимации, а 51 подключен к ИВЛ. Общее число развернутых коек сократилось до 2 436. Амбулаторно лечится еще 12 771 петербуржец.

Губернатор Александр Беглов накануне подтвердил, что пандемия коронавируса в Петербурге идет на убыль, и отметил, что в городе уже отменен целый ряд ограничений, но маски пока останутся.

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