На Будапештской разнимали таксистов. На смену не выйдут двое, но по разным причинам

По данным «Фонтанки», уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено накануне, на двое суток задержан 37-летний таксист. Месяц назад он отмечал успехи в ресторане на Будапештской улице и разошёлся во взглядах на жизнь с 47-летним коллегой из одного сервиса.

Свою точку зрения доказывали на кулаках. Проигравшего забрала скорая с разбитой бровью и травмами головы. Победителю в полиции вручили протокол по статье о побоях и отпустили под обязательство о явке.

Накануне с ним говорили уже как с подозреваемым — медики заключили, что его 47-летний коллега в драке получил перелом лобной кости со смещением, он расценивается как тяжкий вред здоровью.