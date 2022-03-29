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На Будапештской разнимали таксистов. На смену не выйдут двое, но по разным причинам

Водителя такси задержали за нападение на коллегу в ресторане во Фрунзенском районе города. Об этом 29 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

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По данным «Фонтанки», уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено накануне, на двое суток задержан 37-летний таксист. Месяц назад он отмечал успехи в ресторане на Будапештской улице и разошёлся во взглядах на жизнь с 47-летним коллегой из одного сервиса.

Свою точку зрения доказывали на кулаках. Проигравшего забрала скорая с разбитой бровью и травмами головы. Победителю в полиции вручили протокол по статье о побоях и отпустили под обязательство о явке.

Накануне с ним говорили уже как с подозреваемым — медики заключили, что его 47-летний коллега в драке получил перелом лобной кости со смещением, он расценивается как тяжкий вред здоровью.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Ваши ставки, господа! 😎
Да, и на 'ресторан' тоже принимаются😉
AlBerkut
Ваши ставки, господа! 😎
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