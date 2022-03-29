Акции VK на Мосбирже растут на 50%, Fix Price — более чем на 20%

VK на сегодняшних торгах — бесспорный лидер роста. Покупатели его бумаг преобладают над продавцами. В первые минуты акциями компании наторговали сразу на 88 млн рублей, при этом общий объем небольшой — 274 млн рублей. У Fix Price он еще меньше и составляет всего 102 млн рублей, но уверенности инвесторам придает, что компания работает в сфере ретейла, в низком ценовом сегменте.

Московская биржа 29 марта впервые после месячного перерыва запустила торги иностранными ценными бумагами, входящими в индекс IMOEX. На старте акции VK выросли более чем на 40 % , Fix Price — на 30 % . После полудня — на 50 % и 23 % соответственно.

После роста акций этих двух компаний на 4 0 % и 30% соответственно Московская биржа ввела по ним дискретные аукционы. Это режим торгов, заменяющий их приостановку. Он вводится при изменении цены акции на 20 % в течение 10 минут. При таком режиме в течение аукциона собираются заявки, которые затем удовлетворяются по единой цене. Продолжительность каждого аукциона — 10 минут, на серию из трех аукционов дается 30 минут. Всего в течение дня по одной бумаге может проводиться две серии.

После полудня цена бумаг Fix Price выросла на 23,55 % , до 356,8 рубля, VK — на 5 0,47 % , до 445,4 рубля. Это изменения к предыдущим торгам, которые для указанных компаний состоялись 25 февраля на крайне низких отметках.