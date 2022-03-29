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Для помощи с ядерными объектами на Украину приехал глава МАГАТЭ

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси приехал на Украину, где проведет переговоры по ядерным объектам. В МАГАТЭ намерены помогать.

О визите Гросси 29 марта сообщает агентство. МАГАТЭ планирует помочь в защите ядерных объектов и в предотвращении риска аварии. На АЭС отправятся эксперты агентства с оборудованием для мониторинга и аварийного реагирования.

«Военный конфликт подвергает украинские атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами беспрецедентной опасности. Мы должны принять срочные меры, чтобы обеспечить их безопасную и надежную работу, снизить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами», — отметил Гросси.

Предположительно, он пробудет на Украине до конца недели.

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Комментарии (7)

lensmu@mail.ru
Слава богу, МАГАТЭ!
267188598
А как же и где знаменитые миротворцы - «белые каски»? Столько же фейков можно снять для дальнейшего одурманивания запада?
allyouneedislove
браво, МАГАТЭ!
радиоактивные объекты - это не шутка
хоть один здравомыслящий человек нашёлся, который понимает опасность радиоактивного заражения
надеюсь они смогут обеспечить защиту объектов и предотвратить сценарий компьютерной игры Сталкер...
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