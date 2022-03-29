Для помощи с ядерными объектами на Украину приехал глава МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси приехал на Украину, где проведет переговоры по ядерным объектам. В МАГАТЭ намерены помогать.



О визите Гросси 29 марта сообщает агентство. МАГАТЭ планирует помочь в защите ядерных объектов и в предотвращении риска аварии. На АЭС отправятся эксперты агентства с оборудованием для мониторинга и аварийного реагирования.

«Военный конфликт подвергает украинские атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами беспрецедентной опасности. Мы должны принять срочные меры, чтобы обеспечить их безопасную и надежную работу, снизить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами», — отметил Гросси.