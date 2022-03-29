Массовая авария с фурой собрала пробку на севере КАД. На юге легковые справились сами

Около 10:40 на 28-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с проспектом Культуры, столкнулись грузовой и четыре легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пострадавших в аварии нет. Разбитые машины заняли четвертую полосу. На месте работает ГИБДД.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на внешнем кольце КАД в районе места ДТП затруднено. Пробка сейчас тянется чуть более полутора километров.
На юге Петербурга водители «сообразили на троих», недоезжая до КАД. На съезде с Дачного проспекта на кольцевую столкнулись три легковых автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что поврежденные машины заняли два ряда и другие водители вынуждены протискиваться в «бутылочное горлышко», оставшееся благодаря развилке.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Движение на путепроводе с Дачного проспекта, по данным «Яндекс.Пробок», затруднено, затор составляет около полукилометра.