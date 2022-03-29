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Массовая авария с фурой собрала пробку на севере КАД. На юге легковые справились сами

Пять машин столкнулись на севере кольцевой автодороги Петербурга утром 29 марта. Еще три автомобиля перегородили пару рядов на съезде на КАД с Дачного проспекта.

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Около 10:40 на 28-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с проспектом Культуры, столкнулись грузовой и четыре легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пострадавших в аварии нет. Разбитые машины заняли четвертую полосу. На месте работает ГИБДД.

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По данным «Яндекс.Пробок», движение на внешнем кольце КАД в районе места ДТП затруднено. Пробка сейчас тянется чуть более полутора километров.

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На юге Петербурга водители «сообразили на троих», недоезжая до КАД. На съезде с Дачного проспекта на кольцевую столкнулись три легковых автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что поврежденные машины заняли два ряда и другие водители вынуждены протискиваться в «бутылочное горлышко», оставшееся благодаря развилке.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Движение на путепроводе с Дачного проспекта, по данным «Яндекс.Пробок», затруднено, затор составляет около полукилометра.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

ost-21
Что фура делала в левом ряду???? Последнее время профессионализм и адекватность водителей грузовиков ставиться под большое сомнение, а эти люди управляют крупнотоннажной техникой и последствия аварий там всегда печальны. Гибдд видимо закрывает глаза на проф.подготовку специалистов и манере вождения тем самым повышая статистику несчастных случаев на дороге.
ost-21
Что фура делала в левом ряду??? Складывается впечатление, что права сейчас на фурах раздают всем подряд, от этого большое количество аварий именно с грузовиками, сам нередко становился свидетелем безрассудного поведения на дороге самосвалов и прочей тяжелой техники. Гибдд видимо закрывает глаза на образование и дисциплинированность водителей грузовой техники провоцируя тем самым высокий травматизм и смертность.
NoName1234
Вангую- это любители летней резины
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