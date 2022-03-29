В Рыбацком порезали подростка. С полицией объясняются поклонники автомобильной классики и велосипедных трюков

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, раненого госпитализировали с Караваевской улицы накануне, немногим позже десяти часов вечера, экстренные службы для него вызвал прохожий.

По данным «Фонтанки», пострадавший живёт в двенадцатиэтажке неподалёку, нигде не учится.

«На месте происшествия были задержаны четверо молодых людей в возрасте 19–20 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательств. Со слов потерпевшего, телесные повреждения ему нанёс неизвестный в результате конфликта», — рассказали в полицейском главке.