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В Рыбацком порезали подростка. С полицией объясняются поклонники автомобильной классики и велосипедных трюков

17-летний житель Невского района Петербурга получил удар ножом в паре дворов от дома. Полиция ищет виновника среди компании из четырёх приятелей.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, раненого госпитализировали с Караваевской улицы накануне, немногим позже десяти часов вечера, экстренные службы для него вызвал прохожий.

По данным «Фонтанки», пострадавший живёт в двенадцатиэтажке неподалёку, нигде не учится.

«На месте происшествия были задержаны четверо молодых людей в возрасте 19–20 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательств. Со слов потерпевшего, телесные повреждения ему нанёс неизвестный в результате конфликта», — рассказали в полицейском главке.

Из Невского района только один из задержанных. Остальные живут в разных частях города, но, судя по страницам, в большинстве любят Купчино. Все четверо знакомы между собой. Кроме Купчино их объединяют трюковые велосипеды и «Жигули», фотографиями которых регулярно делятся в своих соцсетях. А теперь и протоколы о мелком хулиганстве, составленные в отделе.

Пострадавший поступил в детскую больницу имени Филатова с резаными ранами головы и предплечья. После оказания необходимой медпомощи его отправили долечиваться дома.

Возбуждение уголовного дела — вероятно, вопрос времени.

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Комментарии (3)

Alex_D
Там местной гопоты с избытком, ещё и купчинские гастролируют... 🤦‍♂️
allyouneedislove
гиблый райончик...
263836471
Все участники этой драмы заняты "важными делами"...
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