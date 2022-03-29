В Рыбацком порезали подростка. С полицией объясняются поклонники автомобильной классики и велосипедных трюков

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 29 марта, раненого госпитализировали с Караваевской улицы накануне, немногим позже десяти часов вечера, экстренные службы для него вызвал прохожий.
По данным «Фонтанки», пострадавший живёт в двенадцатиэтажке неподалёку, нигде не учится.
«На месте происшествия были задержаны четверо молодых людей в возрасте 19–20 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательств. Со слов потерпевшего, телесные повреждения ему нанёс неизвестный в результате конфликта», — рассказали в полицейском главке.
Из Невского района только один из задержанных. Остальные живут в разных частях города, но, судя по страницам, в большинстве любят Купчино. Все четверо знакомы между собой. Кроме Купчино их объединяют трюковые велосипеды и «Жигули», фотографиями которых регулярно делятся в своих соцсетях. А теперь и протоколы о мелком хулиганстве, составленные в отделе.
Пострадавший поступил в детскую больницу имени Филатова с резаными ранами головы и предплечья. После оказания необходимой медпомощи его отправили долечиваться дома.
Возбуждение уголовного дела — вероятно, вопрос времени.