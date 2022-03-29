Рубль на открытии торгов укрепляется к иностранным валютам

Доллар на бирже впервые с 28 февраля опустился ниже 88 рублей. Евро торгуется на уровне 96 рублей. Это 29 марта следует из данных Московской биржи.
По данным на 10:07 мск, курс доллара опускался до 87,6 рубля, однако после стал колебаться и завис на уровне 88 рублей. К 11:11 доллар снизился к концу вчерашних торгов на
Евро в моменте резко опускался до отметки в 96,3 рубля, однако быстро восстановился. Курс вырос на
Российская валюта укрепляется по отношению к валютам «недружественных стран» после решения президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу на рубли. К концу торгов 28 марта курсы доллара и евро стали резко снижаться и впервые с начала марта опустились ниже 90 и 100 рублей соответственно.