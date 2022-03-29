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Рубль на открытии торгов укрепляется к иностранным валютам

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Доллар на бирже впервые с 28 февраля опустился ниже 88 рублей. Евро торгуется на уровне 96 рублей. Это 29 марта следует из данных Московской биржи.

По данным на 10:07 мск, курс доллара опускался до 87,6 рубля, однако после стал колебаться и завис на уровне 88 рублей. К 11:11 доллар снизился к концу вчерашних торгов на 1,88 %, или 1,7 рубля, до 88 рублей.

Евро в моменте резко опускался до отметки в 96,3 рубля, однако быстро восстановился. Курс вырос на +0,22 % к окончанию предыдущих торгов и составил 96,8 рубля.

Российская валюта укрепляется по отношению к валютам «недружественных стран» после решения президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу на рубли. К концу торгов 28 марта курсы доллара и евро стали резко снижаться и впервые с начала марта опустились ниже 90 и 100 рублей соответственно.

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Комментарии (27)

X-кот
как сказал кураев собчачке - телепузикам инфа. им норм
NikIvanov
Теперь все просто. Какую команду дадут, таким деревянный и будет...)
Вяйне
Доллар скоро будет опять 64 копейки, как в старые добрые времена. Со всеми вытекающими...
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