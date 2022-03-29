Рубль на открытии торгов укрепляется к иностранным валютам

Доллар на бирже впервые с 28 февраля опустился ниже 88 рублей. Евро торгуется на уровне 96 рублей. Это 29 марта следует из данных Московской биржи.

По данным на 10:07 мск, курс доллара опускался до 87,6 рубля, однако после стал колебаться и завис на уровне 88 рублей. К 11:11 доллар снизился к концу вчерашних торгов на 1,88 %, или 1,7 рубля, до 88 рублей.