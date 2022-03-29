Нигерийские террористы подорвали СВУ и взяли в заложники пассажиров поезда

Несколько сотен человек находились в пассажирском поезде, который 29 марта подорвали террористы в Нигерии. Есть раненые.

Подробности захвата приводит издание THISDAY. Известно, что поезд ехал в город Кадуна, внутри находились больше 900 человек. Около часа назад произошел взрыв, но достоверно пока неизвестно — СВУ было в поезде или на путях.

Состав сошел с рельсов. Очевидцы сообщают, что пассажиры лежат на полу, среди них есть раненые, а может и убитые. Террористы периодически стреляют, представители власти на месте. Сколько человек в заложниках пока точно не известно. Также сообщается, что нескольких похитили.