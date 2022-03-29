FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
93.71р102.67р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Нигерийские террористы подорвали СВУ и взяли в заложники пассажиров поезда

0
Печать

Несколько сотен человек находились в пассажирском поезде, который 29 марта подорвали террористы в Нигерии. Есть раненые.

Подробности захвата приводит издание THISDAY. Известно, что поезд ехал в город Кадуна, внутри находились больше 900 человек. Около часа назад произошел взрыв, но достоверно пока неизвестно — СВУ было в поезде или на путях.

Состав сошел с рельсов. Очевидцы сообщают, что пассажиры лежат на полу, среди них есть раненые, а может и убитые. Террористы периодически стреляют, представители власти на месте. Сколько человек в заложниках пока точно не известно. Также сообщается, что нескольких похитили.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний