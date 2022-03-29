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Из двора в Купчино вывезли пухто с трупом. Как он там появился, подсказало видео

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Полицейские реконструируют события, которые предшествовали смерти мужчины во Фрунзенском районе Петербурга. Его тело едва не оказалось на свалке.

Непредусмотренное регламентом содержимое контейнера заметили накануне днём сотрудники фирмы по вывозу мусора, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 марта.

В одном из контейнеров, привезённых к месту сортировки в Грузовом проезде, нашли мужчину. Его вид давал понять, что звонить в скорую поздно, и сотрудники компании известили о находке полицию.

Документов у умершего не оказалось. Предположительно, ему было не больше 35 лет. Частично восстановить путь мужчины помогли уличные камеры. Судя по записям, похожий человек проходил у девятиэтажки на Белградской улице, 34, прошёл через двор к контейнеру и проник в него.

Причину смерти устанавливают судмедэксперты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Ник Приносящий Счастье
Не удивлюс, если в одной из следующих статей фонтанкины писцы напишут "Полное с трупами пухто вывезли из двора в Купчине"
Чёрт Опасный
Подскользнулся и неоднократно упал на нож?
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