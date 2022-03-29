У Волковского кладбища полицейские обняли мужчину и спасли ему жизнь. Как это видел сержант

Жертву весенней хандры и запрещённых препаратов спасали во Фрунзенском районе Петербурга. Полицейский главк 29 марта показал, как это было, глазами одного из сержантов патрульно-постовой службы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, необратимое едва не произошло у Волковского кладбища 20 марта. Около трёх часов дня жительница пятиэтажки на Андреевской улице столкнулась в парадной с незнакомцем, поведение которого выходило за рамки нормальности, и рассказала о нём 5 отделу Фрунзенского района.