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У Волковского кладбища полицейские обняли мужчину и спасли ему жизнь. Как это видел сержант

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Жертву весенней хандры и запрещённых препаратов спасали во Фрунзенском районе Петербурга. Полицейский главк 29 марта показал, как это было, глазами одного из сержантов патрульно-постовой службы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, необратимое едва не произошло у Волковского кладбища 20 марта. Около трёх часов дня жительница пятиэтажки на Андреевской улице столкнулась в парадной с незнакомцем, поведение которого выходило за рамки нормальности, и рассказала о нём 5 отделу Фрунзенского района.

Сержанты полиции Александр Кот и Антон Гобан
Сержанты полиции Александр Кот и Антон ГобанФото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Наряд ППС в составе сержантов Александра Кота и Антона Гобана приехал быстро. Молодой человек был на крыше, но последний шаг сделать ещё не успел.

ГУ МВД по СПб и ЛО

То, что было дальше, запечатлела камера одного из сержантов. Босоногий и отчаянный боролся с объятиями полицейских и рвался покинуть крышу, забыв про лестницу.

«Успокоился он только после того, как на него были надеты наручники. После этого полицейские передали гражданина прибывшим медикам», — рассказали в ведомстве. Шанс на жизнь спасённый получил вместе с протоколом об употреблении наркотиков.

Сержанты полиции Александр Кот и Антон Гобан
Сержанты полиции Александр Кот и Антон ГобанФото: ГУ МВД по СПб и ЛО
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AlBerkut
Фамилия у одного из сержантов прикольная, Кот, прямо как у того, кто кислотой в несовершеннолетнюю брызгал... 🤔

Ну а спасать нарика... Может и не надо было? 🤔
VKuser1708951
Сержант - реально молодец и герой!
Этот нарик мог и с собой с крыши утянуть!
А вот КОН-у хочется высказать откровенное нехорошие слова - наркоту продают на каждом шагу.
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