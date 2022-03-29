Роскомнадзор велел проверить, качественно ли заблокированы запрещенные сайты

До 31 марта операторы связи должны проверить, как работают блокировки запрещенных Генпрокуратурой и судами сайтов. Есть риск нехватки комплектующих для блокировщиков.
О том, что операторы связи получили письма о проверках от подведомственного РКН Главного радиочастотного центра, 29 марта пишет «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что проверка должна быть проведена «срочно» и совместно с представителем технического управления РКН.
Блокировки осуществляет сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам — ТСПУ. Это оборудование для фильтрации трафика, которое должно стоять на сетях всех операторов по закону о суверенном Рунете.
По словам собеседника «Коммерсанта», проверяют, насколько эффективно ТСПУ блокируют недавно признанные экстремистскими соцсети, а причина — недовольство «со стороны вышестоящих органов».
Специалисты отмечают, что ТСПУ стоят далеко не на всех сетях, хотя и захватывают самые крупные. Кроме того, они могут работать некорректно. Дополнительное опасение — дефицит телекоммуникационного оборудования. Перебои в сети возможны уже к концу лета, если не найдется альтернативный канал поставки.