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Роскомнадзор велел проверить, качественно ли заблокированы запрещенные сайты

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До 31 марта операторы связи должны проверить, как работают блокировки запрещенных Генпрокуратурой и судами сайтов. Есть риск нехватки комплектующих для блокировщиков.

О том, что операторы связи получили письма о проверках от подведомственного РКН Главного радиочастотного центра, 29 марта пишет «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что проверка должна быть проведена «срочно» и совместно с представителем технического управления РКН.

Блокировки осуществляет сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам — ТСПУ. Это оборудование для фильтрации трафика, которое должно стоять на сетях всех операторов по закону о суверенном Рунете.

По словам собеседника «Коммерсанта», проверяют, насколько эффективно ТСПУ блокируют недавно признанные экстремистскими соцсети, а причина — недовольство «со стороны вышестоящих органов».

Специалисты отмечают, что ТСПУ стоят далеко не на всех сетях, хотя и захватывают самые крупные. Кроме того, они могут работать некорректно. Дополнительное опасение — дефицит телекоммуникационного оборудования. Перебои в сети возможны уже к концу лета, если не найдется альтернативный канал поставки.

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Комментарии (36)

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Надо, чтобы бабушки из Ю-Тьюба обратились к Байдену, чтобы тот снял санкции в части поставки оборудования для блокировки. Должно сработать.
Modest_5e4ce41f7533b
Заблокированные сайты надо перезаблокировать. Что-то мне это напоминает глупейшую и бесполезнейшую замену двадцатипятирублевых купюр.
Leo.S
Вот так оказия, оборудование империи правды работает на вражеском оборудовании.
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