Роскомнадзор велел проверить, качественно ли заблокированы запрещенные сайты

До 31 марта операторы связи должны проверить, как работают блокировки запрещенных Генпрокуратурой и судами сайтов. Есть риск нехватки комплектующих для блокировщиков.

О том, что операторы связи получили письма о проверках от подведомственного РКН Главного радиочастотного центра, 29 марта пишет «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что проверка должна быть проведена «срочно» и совместно с представителем технического управления РКН.

Блокировки осуществляет сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам — ТСПУ. Это оборудование для фильтрации трафика, которое должно стоять на сетях всех операторов по закону о суверенном Рунете.