Австралия припомнила России смерть Магнитского и пополнила санкционный список

39 человек, так или иначе связанных с делом Магнитского, попали под австралийские санкции. Пока что список не опубликован.

В сообщении на сайте МИД Австралии от 29 марта уточняется, что Сергей Магнитский хоть и российский юрист, но родился на Украине. Под санкции попали 14 россиян, с которыми были связаны коррупционные расследования Магнитского, и еще 25 человек, по мнению Австралии, причастных к его смерти в СИЗО.

Попавшим в список россиянам запретят использовать австралийские финансовые инструменты и не пустят в страну. «Это гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, кто уже есть в других санкционных списках», — отмечается в сообщении.