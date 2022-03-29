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Австралия припомнила России смерть Магнитского и пополнила санкционный список

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39 человек, так или иначе связанных с делом Магнитского, попали под австралийские санкции. Пока что список не опубликован.

В сообщении на сайте МИД Австралии от 29 марта уточняется, что Сергей Магнитский хоть и российский юрист, но родился на Украине. Под санкции попали 14 россиян, с которыми были связаны коррупционные расследования Магнитского, и еще 25 человек, по мнению Австралии, причастных к его смерти в СИЗО.

Попавшим в список россиянам запретят использовать австралийские финансовые инструменты и не пустят в страну. «Это гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, кто уже есть в других санкционных списках», — отмечается в сообщении.

Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.

Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль на полмиллиарда рублей. Соратники юриста уверяли, что ему удалось выявить схему хищения через налоговые 5,4 млрд рублей из российского бюджета, а в СИЗО Магнитского якобы избили и оставили без надлежащей медицинской помощи. Его смерть стала причиной принятия в США в 2012 году «акта Магнитского». Документ предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Позже он стал глобальным.

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Комментарии (3)

Лоло Пепе
Каждая санкция против России стократно аукнется инициаторам. Нас конечно тряхнет, но мы выстоим, а вот что будет с ними страшно представить.
Bad robot
Да можно уже особо не выдумывать всякие причины и просто вводить санкции, типа за это самое и всё такое, и вообще за всё.
Dazdraperma
Можно еще ввести санкции за притеснения Ивана Степановича Мазепы. Он тоже был уроженцем территорий покаеще Украины и пострадал от имперских амбиций российского самодержца.
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