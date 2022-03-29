«Хранить деньги под подушкой небезопасно». В ПСБ рассказали о наличных, валюте и депозитах

Иван Ходак Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ Поделиться Поделиться





— Что произошло с вкладами в феврале — марте?

— Вплоть до конца февраля ставки по вкладам были обусловлены действующей тогда ставкой рефинансирования в 9,5 % и были намного ниже нынешних предложений. Так, средняя ставка привлечения рублевых депозитов в Санкт-Петербургском филиале ПСБ за февраль составляла 8,5 % . После того как ключевая ставка по решению ЦБ была увеличена до 20 % , всем банкам потребовалось соразмерно повысить ставки по вкладам, чтобы создать конкурентоспособное предложение. В результате по тем депозитам, которые открывались с 1 марта, максимальная ставка привлечения по Санкт-Петербургскому филиалу ПСБ составляла сначала 24 %, затем она стабилизировалась на уровне 21 % . Благодаря этому мы не только сохранили наш портфель вкладчиков, но и привлекли новых клиентов.



— На сколько вырастет доход вкладчика, который сейчас положит деньги на депозит?

— Расчет в целом простой — возьмем для удобства вклад в размере 1 млн рублей. Раньше, размещая годовой депозит под 8 % , вкладчик округленно получил бы 80 тыс. рублей. Уточню, что банковская математика немного сложнее, так как возможна и капитализация части процентов, и процентный доход рассчитывается исходя из срока вклада в календарных днях и количества дней в году. На текущий момент максимальная ставка — 21 % годовых — означает, что можно заработать в 2,5 раза больше, если считать исключительно в рублях.

Отмечу, что высокая ставка, как правило, предлагается при размещении средств на краткосрочный или среднесрочный период (месяц, три месяца или полгода). Причина ясна — сейчас достаточно сложно строить финансовые прогнозы на год или несколько лет вперед.

— Какая доля новых вкладов попадает под защиту АСВ?

— В феврале средний размер депозита в нашем банке в Петербурге составлял 670 тыс. рублей. Это средний чек, конечно, есть те, кто размещает и 10 тыс. рублей, и 10 млн рублей. Уже в марте средняя сумма вклада увеличилась на 105 тыс. рублей — до 775 тыс. рублей. Но и с учетом роста средней суммы, большинство вкладчиков попадает в диапазон до 1,4 млн рублей, т. е. под 100% страхование АСВ.



— В какой мере новые ставки позволят защитить деньги от инфляции?

— Главное, что в большей степени, чем если оставить их в наличных. Вообще, всё зависит от задач и планов, которые есть у вас на текущий момент. Например, если вы начали ремонт или планировали обновление и весенние траты, то не стоит замораживать все средства на вкладе. В этом случае лучше, чем срочный депозит, подойдет накопительный счет, который позволяет без потери процентов проводить как приходные, так и расходные операции и получать дополнительный доход. Статистика инфляции, опубликованная 11 марта 2022 года, в годовом выражении составила 12,54 % . Исходя из этих данных, размещение средств в депозитах или на накопительных счетах по ставке 21 % годовых — решение финансово выгодное. Вывод же наличных средств из банка «под подушку» неэффективен, вы ощутите инфляцию в полном объеме. Руководствуясь этим, клиенты сейчас активно продолжают размещать свободные средства на банковских вкладах и накопительных счетах.

Еще один привычный для людей инструмент — это валюта. И, казалось бы, при росте курса доллара и евро сбережения в валюте должны быть интересны. Наверняка есть те, кто купил валюту раньше и мог заработать на росте курса в первые дни ажиотажа, продав ее по новой цене. Но всё-таки мы знаем, что у 90 % населения деньги хранятся в рублях. На первой неделе, когда курс вырос, валютные депозиты были выгодны для сохранения средств — банки давали ставку до 7 % на вклады в евро, 8 % — в долларах США. Уже на прошлой неделе ставки снизились и составляют 2–3 % годовых. Произошло это на фоне принятых регулятором с 9 марта мер по ограничению снятия наличной иностранной валюты суммой в 10 тыс. долларов на ближайшие полгода.



Если же говорить о безналичном обороте, то спред между продажей и покупкой валюты у банков сегодня составляет 15–20 % . И для того чтобы выиграть на валюте сейчас, необходимо, чтобы она выросла в цене еще минимум на 15 % , произойдет это или нет в ближайшее время — предсказать сложно.

— Не надежнее ли в нынешних условиях хранить деньги дома?

— Во-первых, крупную сумму дома хранить просто небезопасно — в самом худшем случае вы потеряете 100 % . Если хранить наличные деньги даже в самом надёжном месте, то «условно теряешь» неполученные проценты и еще часть съедает инфляция. Ну и чисто психологический аспект — если дома лежат наличные, то есть большой соблазн их потратить, причем, к сожалению, на незапланированные или ненужные вещи. Судя по тому, что средний размер вклада в банке вырос, так думаем не только мы, но и наши клиенты.

— ПСБ, как и еще несколько российских банков, попал под западные санкции. Может ли это как-то повлиять на сохранность банковских вкладов?

— Во-первых, банк входит в систему страхования депозитов АСВ. Во-вторых, введение санкций в отношении ПСБ не стало неожиданностью. Мы заранее подготовили и провели все необходимые мероприятия, чтобы еще в самом начале секционных ограничений работать в штатном режиме по всем направлениям деятельности. Мы планомерно взаимодействовали с нашими клиентами, чтобы укрепить значимость приобретения банковских продуктов в рублях — как по активам, так и по пассивам. С крупными корпоративными клиентами работали в индивидуальном режиме, что позволило сохранить их лояльное отношение.



Слово «санкции» звучит, конечно, очень грозно — неприятно, когда тебя в чём-то ограничивают, но у банка не возникло никаких проблем в работе со вкладами, кредитами, расчетными операциями. Мы сохраняем надежность и бесперебойность работы, выполняем обязательства перед своими клиентами в полном объеме, и поэтому они имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам, это касается и ценных бумаг, депозитов физических и юридических лиц в национальной валюте.

— Какую стратегию в обращении со своими деньгами вы могли бы сегодня посоветовать?

— При любой турбулентности на рынке первая реакция не всегда оправдана — и не только в финансах, но и в жизни. Всегда лучше взвешенно подходить к своим действиям: если вы видите, что появилось более выгодное предложение по депозитам — зайдите в интернет-банк, переложите под более выгодную ставку, если депозит был открыт недавно. В целом, я бы посоветовал не менять привычную модель поведения, ориентируясь на ажиотаж, и не принимать эмоциональных решений, связанных с финансами.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

