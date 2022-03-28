Байден заявил, что у США нет политики смены руководства России

США не преследуют цель сменить руководство России, заявил президент США журналистам в Белом доме 28 марта.



«Я просто выражал свое возмущение. Он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — сказал Байден.

Глава Белого дома также сообщил, что не исключает очной встречи с президентом России, но считает, что перспектива организации потенциальных переговоров зависит от их повестки дня.



Выступая в Варшаве 26 марта, президент Джо Байден, говоря о Владимире Путине, заявил «этот человек не может оставаться у власти».

