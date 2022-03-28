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Байден заявил, что у США нет политики смены руководства России

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США не преследуют цель сменить руководство России, заявил президент США журналистам в Белом доме 28 марта.

«Я просто выражал свое возмущение. Он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — сказал Байден.

Глава Белого дома также сообщил, что не исключает очной встречи с президентом России, но считает, что перспектива организации потенциальных переговоров зависит от их повестки дня.

Выступая в Варшаве 26 марта, президент Джо Байден, говоря о Владимире Путине, заявил «этот человек не может оставаться у власти».

Еще раньше, выступая перед американскими солдатами в Польше и рассказывая о ситуации на Украине, Байден сказал: «Вы сами всё увидите, когда окажетесь там». В Белом доме также были вынуждены пояснить, что президент не имел в виду отправку американской армии на Украину.

25 марта президент США в очередной раз заявил, что считает российского коллегу «военным преступником», и предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Комментируя высказывания Байдена, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую риторику недопустимой и непростительной «со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире».

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин прокомментировал, что высказывания президента США о российском коллеге были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

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Комментарии (6)

Zet
За последний месяц Путин нанёс России такой урон, какой Байдену и присниться не мог. Байден очень рад и желает, чтобы Путин и дальше продолжал в том же направлении.
Never_Mind
Вот тут реальная помощь России... Эх, Бидон...
hal9000
Пусть завод во Всеволожск возвращает..Фокусы четвертые собирают!!
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