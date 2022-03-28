Байден заявил, что у США нет политики смены руководства России

США не преследуют цель сменить руководство России, заявил президент США журналистам в Белом доме 28 марта.
«Я просто выражал свое возмущение. Он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — сказал Байден.
Глава Белого дома также сообщил, что не исключает очной встречи с президентом России, но считает, что перспектива организации потенциальных переговоров зависит от их повестки дня.
Выступая в Варшаве 26 марта, президент Джо Байден, говоря о Владимире Путине, заявил «этот человек не может оставаться у власти».
Еще раньше, выступая перед американскими солдатами в Польше и рассказывая о ситуации на Украине, Байден сказал: «Вы сами всё увидите, когда окажетесь там». В Белом доме также были вынуждены пояснить, что президент не имел в виду отправку американской армии на Украину.
25 марта президент США в очередной раз заявил, что считает российского коллегу «военным преступником», и предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.
Комментируя высказывания Байдена, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую риторику недопустимой и непростительной «со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире».
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин прокомментировал, что высказывания президента США о российском коллеге были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.