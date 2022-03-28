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Полиция проверяет аэропорт мексиканского Канкуна после паники, вызванной звуками стрельбы

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Служба спасения в мексиканском штате Кинтана-Роо получила сообщение о перестрелке в аэропорту курортного города Канкун. Информация о пострадавших пока не поступала. Об этом 28 марта сообщил начальник местной полиции Лусио Эрнандес Гутьеррес.

«Служба спасения получила вызов о выстрелах из огнестрельного оружия в терминале 3 аэропорта Канкун. Все власти на месте, на данный момент нет информации о раненых, используемом оружии или других признаках, подтверждающих этот факт. Идет проверка», — написал Эрнандес в своем Twitter.

На кадрах из соцсетей видно, как люди в панике убегают и пытаются спрятаться, но при этом звуков выстрелов или взрыва не слышно.

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