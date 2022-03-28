Петербургского производителя рыбы хотят включить в число системообразующих предприятий РФ

Минсельхоз РФ предложил правительству дополнительно включить в перечень системообразующих 13 предприятий пищевой промышленности. Их список, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вечером 28 марта опубликовал «Интерфакс».



В перечень в том числе включена зарегистрированная в Петербурге компания ООО «ТД «Балтийский берег», занимающаяся производством соленой, копченой рыбы, пресервов и салатов из морепродуктов.



Кроме петербургской компании в списке значатся ГК «Союзснаб», ГК «Фудлэнд», ООО «Бунге СНГ», агрохолдинг «Звениговский», «Данон Россия», ассоциация молочных производителей «ДАМОЛ», АО «Акконд», ГК «Дымов», АО «Эссен продакшн АГ», торговый дом «РИФ», ООО «Деметра-Холдинг», рыболовецкий колхоз им. Ленина.

