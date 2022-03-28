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Петербургского производителя рыбы хотят включить в число системообразующих предприятий РФ

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Минсельхоз РФ предложил правительству дополнительно включить в перечень системообразующих 13 предприятий пищевой промышленности. Их список, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вечером 28 марта опубликовал «Интерфакс».

В перечень в том числе включена зарегистрированная в Петербурге компания ООО «ТД «Балтийский берег», занимающаяся производством соленой, копченой рыбы, пресервов и салатов из морепродуктов.

Кроме петербургской компании в списке значатся ГК «Союзснаб», ГК «Фудлэнд», ООО «Бунге СНГ», агрохолдинг «Звениговский», «Данон Россия», ассоциация молочных производителей «ДАМОЛ», АО «Акконд», ГК «Дымов», АО «Эссен продакшн АГ», торговый дом «РИФ», ООО «Деметра-Холдинг», рыболовецкий колхоз им. Ленина.

Напомним, что системообразующие организации РФ имеют право на получение льготных кредитов в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев. На поддержку таких предприятий в АПК направляется 26 млрд рублей.

Торговая марка «Балтийский берег» была основана в 2000 году в Петербурге. Предприятие выпускает пресервы из сельди, соленую и копченую рыбу, «красную» рыбу, икру, морепродукты и так далее. Продукция реализуется в РФ и отправляется на экспорт.

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