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Экс-финансиста из Ленобласти отправили в колонию за мечту о «теплом месте», которая привела к пропаже 325 млн из казны

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении экс-председателя комитета финансов администрации Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского. 28 марта он признан виновным в мошенничестве, служебном подлоге и покушении на дачу взятки.

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Чиновник вину признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет с лишением права занимать должности на госслужбе на 6 лет.

Следствием и судом было установлено, что в 2018–2019 годах бывший глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов, Болучевский, директор МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Чугункина и ряд коммерсантов вывели из казны 764 млн рублей. 47news указывает на то, что якобы еще до задержания Болучевского вызвал Орлов и потребовал письменно объяснить, куда делись деньги. Тот рассказал, что отдал 350 млн рублей какой-то знакомой за получение высокой должности в столице. И в это тогда никто не поверил.

Однако правоохранительные органы установили, что под занавес 2018 года Болучевский действительно встретился со знакомой и та на самом деле заявила о возможности получить высокую должность в аппарате правительства РФ. Приятельница была готова выступить посредником в передаче 180 миллионов рублей взяток ответственным.

С февраля 2019 года Болучевский «заносил» транши подруге, а той было мало. К ноябрю 2019-го сумма удвоилась. Глава комитета финансов Выборгского района успел перевести 325 миллионов. Как установило следствие, знакомая никак не могла помочь Болучевскому с трудоустройством, а деньги присвоила.

Дело Геннадия Орлова еще слушается. Вину он не признает. Первое заседание прошло в январе. Бизнесмен Котляренко и Чугункина недавно осуждены.

Экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов был задержан 17 октября 2020 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На тот момент ему вменяли совокупный ущерб казне района в размере 700 млн рублей. Как выводились деньги, 47news подробно писал здесь. Задержание Орлова состоялось после того, как следствие пришло за начальником выборгского районного комитета финансов Александром Болучевским.

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Комментарии (4)

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В сша бы наградили, как героев ограбления России
Zet
А где подруга и 325 млн налички?
Фомальгаут
Вот она, вертикаль власти, на которой держится государство...
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