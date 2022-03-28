Экс-финансиста из Ленобласти отправили в колонию за мечту о «теплом месте», которая привела к пропаже 325 млн из казны

Чиновник вину признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет с лишением права занимать должности на госслужбе на 6 лет.

Следствием и судом было установлено, что в 2018–2019 годах бывший глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов, Болучевский, директор МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Чугункина и ряд коммерсантов вывели из казны 764 млн рублей. 47news указывает на то, что якобы еще до задержания Болучевского вызвал Орлов и потребовал письменно объяснить, куда делись деньги. Тот рассказал, что отдал 350 млн рублей какой-то знакомой за получение высокой должности в столице. И в это тогда никто не поверил.