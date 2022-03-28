Экс-финансиста из Ленобласти отправили в колонию за мечту о «теплом месте», которая привела к пропаже 325 млн из казны

Чиновник вину признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет с лишением права занимать должности на госслужбе на 6 лет.
Следствием и судом было установлено, что в 2018–2019 годах бывший глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов, Болучевский, директор МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Чугункина и ряд коммерсантов вывели из казны 764 млн рублей. 47news указывает на то, что якобы еще до задержания Болучевского вызвал Орлов и потребовал письменно объяснить, куда делись деньги. Тот рассказал, что отдал 350 млн рублей какой-то знакомой за получение высокой должности в столице. И в это тогда никто не поверил.
Однако правоохранительные органы установили, что под занавес 2018 года Болучевский действительно встретился со знакомой и та на самом деле заявила о возможности получить высокую должность в аппарате правительства РФ. Приятельница была готова выступить посредником в передаче 180 миллионов рублей взяток ответственным.
С февраля 2019 года Болучевский «заносил» транши подруге, а той было мало. К ноябрю 2019-го сумма удвоилась. Глава комитета финансов Выборгского района успел перевести 325 миллионов. Как установило следствие, знакомая никак не могла помочь Болучевскому с трудоустройством, а деньги присвоила.
Дело Геннадия Орлова еще слушается. Вину он не признает. Первое заседание прошло в январе. Бизнесмен Котляренко и Чугункина недавно осуждены.