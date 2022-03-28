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В Смольном пообещали длительные госконтракты тем, кто заместит импортные лекарства для льготников

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Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал внедрение офсетных контрактов — в первую очередь их применят к импортозамещению жизненно важных лекарств на петербургском фармкластере.

«Начинаем стимулировать производство через механизм офсетного контракта. Первым делом используем его, чтобы получить жизненно необходимые лекарства — надежно обеспечить ими льготников из числа больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Предприятия фармкластера наладят выпуск по недостающим позициям. Будут замещать импорт. Город гарантирует им закупку продукции по длительным госконтрактам», — рассказал 28 марта Беглов в традиционном радиообращении.

Ранее в Смольном сообщали, что на территории Петербурга производится свыше 420 наименований медикаментов, в том числе 198 — из перечня жизненно необходимых, около 19% от всего объема отечественной продукции.

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Комментарии (6)

Главный спец по технике консервации
Ээээ!! Так арбидол ведь!
А наш дядя Михаил
" Не было ни гроша,да вдруг алтын" Да откуда что возьмется? Уж больно часто звучит мантра о предстоящем благополучии со льготными лекарствами,впрочем как и со всем остальным.
Фомальгаут
Боюсь даже предположить как они "заместят"..... Печально известный сульфат бария, возможно, тоже был частью импортозамещения.......
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