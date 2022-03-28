В Смольном пообещали длительные госконтракты тем, кто заместит импортные лекарства для льготников

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал внедрение офсетных контрактов — в первую очередь их применят к импортозамещению жизненно важных лекарств на петербургском фармкластере.
«Начинаем стимулировать производство через механизм офсетного контракта. Первым делом используем его, чтобы получить жизненно необходимые лекарства — надежно обеспечить ими льготников из числа больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Предприятия фармкластера наладят выпуск по недостающим позициям. Будут замещать импорт. Город гарантирует им закупку продукции по длительным госконтрактам», — рассказал 28 марта Беглов в традиционном радиообращении.
Ранее в Смольном сообщали, что на территории Петербурга производится свыше 420 наименований медикаментов, в том числе 198 — из перечня жизненно необходимых, около 19% от всего объема отечественной продукции.