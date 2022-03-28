Девушка, стрелявшая в группе детского сада в Красноярске, убила своего отца

Девушка, которая пришла с ружьем в детский сад Красноярска, смогла пронести его в помещении группы. Выстрел в стену произошел в момент, когда воспитатель бросилась к ней, чтобы отобрать оружие. После задержания выяснилось, что от огнестрельного ранения погиб и отец подозреваемой.
Подробности 28 марта приводит Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уточняется, что девушке 19 лет. Следствие полагает, что 28 марта она пришла в группу дошкольного учреждения на улице Менжинского, где ее обезоружила сотрудница детсада, которая заметила видневшееся из под пальто ружье. В результате выстрела, который раздался в ходе борьбы, дети не пострадали.
Следственный комитет России
«Установлено, что перед посещением детского сада подозреваемая совершила убийство своего 56-летнего отца в квартире дома по улице Яковлева города Красноярска путем выстрела из ружья», - добавили в СК. Против девушки возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более малолетних лиц.
В рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных лиц, оказывающих услуги по охране общеобразовательного учреждения.