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Двойное ДТП на Киевском шоссе стало смертельным для одного из водителей

Смертельная авария несколько часов собирает пробку на Киевском шоссе в Пушкинском районе Петербурга 28 марта. Автомобиль влетел в стоявшую после ДТП машину.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В 12:40 на 29-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» мужчина на автомобиле Mercedes въехал в Mitsubishi, который стоял на проезжей части после ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Митсубиши», лет 45 на вид, скончался на месте. Причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16518954" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Судя по кадрам с места аварии, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «Митсубиши» сначала въехал в автоцистерну. Вероятно, удар сзади от «Мерседеса» впечатал его в бочку сильнее.

«Знаков не было, что ведутся дорожные работы, знак был только на бочке, но за потоком брызг не было его видно толком, и перед этой машиной ехала ещё одна машина, которая успела свернуть, а они не успели, я так понимаю, что она даже не видела и не тормозила», — пишет в группе очевидец Иван.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16518954" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Avs7153
Описание доставляет... "А перед той машиной ехала ещё эта машина, а там ещё стояла бочка, а водитель пагип!"
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