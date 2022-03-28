Двойное ДТП на Киевском шоссе стало смертельным для одного из водителей

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В 12:40 на 29-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» мужчина на автомобиле Mercedes въехал в Mitsubishi, который стоял на проезжей части после ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Митсубиши», лет 45 на вид, скончался на месте. Причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.
Судя по кадрам с места аварии, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «Митсубиши» сначала въехал в автоцистерну. Вероятно, удар сзади от «Мерседеса» впечатал его в бочку сильнее.
«Знаков не было, что ведутся дорожные работы, знак был только на бочке, но за потоком брызг не было его видно толком, и перед этой машиной ехала ещё одна машина, которая успела свернуть, а они не успели, я так понимаю, что она даже не видела и не тормозила», — пишет в группе очевидец Иван.