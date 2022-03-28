ФОМ: Спецоперацию на Украине поддерживает 73 процента россиян

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) выяснил мнение граждан страны о целях специальной операции России на Украине. Результаты опроса опубликованы 28 марта.



Большинство опрошенных (73 процента) считают решение о проведении спецоперации правильным. Неделей ранее в поддержку высказывались 65 процентов. При этом 71 процент респондентов заявили, что с ее помощью власти хотят обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО.



52 процента опрошенных назвали целью стремление России защитить население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Еще 21 процент считает, что целью является «изменение политического курса Украины и отстранение националистов от власти».

