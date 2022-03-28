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ФОМ: Спецоперацию на Украине поддерживает 73 процента россиян

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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) выяснил мнение граждан страны о целях специальной операции России на Украине. Результаты опроса опубликованы 28 марта.

Большинство опрошенных (73 процента) считают решение о проведении спецоперации правильным. Неделей ранее в поддержку высказывались 65 процентов. При этом 71 процент респондентов заявили, что с ее помощью власти хотят обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО.

52 процента опрошенных назвали целью стремление России защитить население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Еще 21 процент считает, что целью является «изменение политического курса Украины и отстранение националистов от власти».

10 процентов, отвечавших на вопросы социологов, выбрали вариант «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России».

Отказались отвечать на вопрос 8 процентов участников опроса.

Опрос проводился 18–20 марта в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, участвовали 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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