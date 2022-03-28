Из батутного парка на Космонавтов госпитализировали 5-летнего именинника. Прокуратура начала проверку

Прокуратура организовала проверку после того, как детский праздник в парке активного отдыха в Московском районе Петербурга закончился переломом для ребёнка. Об этом 28 марта сообщает надзорный орган.
Лечить перелом руки пятилетнему жителю Купчино предстоит после посещения семейного парка «Джей Джой» в ТРК «Питер Радуга». Накануне мальчик отмечал там свой день рождения, в программу развлечений входили батуты.
Судя по записям камер, ребёнок неудачно спрыгнул с батута на пол, не удержал равновесие и упал на левую руку с высоты своего роста. По предварительным данным, мать мальчика в разговоре с правоохранителями признала, что сын упал по собственной неосторожности.
«В результате инцидента несовершеннолетний был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.