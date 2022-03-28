В кафе Музея Бродского будут бесплатно показывать кино

Музей Бродского с 28 марта открывает бесплатные кинопоказы. Они будут проходить каждый понедельник на первом этаже заведения, в баре «Конец прекрасной эпохи». Об этом 28 марта «Фонтанке» сообщили в музее.



На первом мероприятии зрителям представят редкую видеосъемку творческого вечера Иосифа Бродского, мероприятие прошло 30 лет назад в Нью-Йорке — 21 апреля 1992 года.



«Ну, я не думаю, что вам особенно повезло, потому что… я просто на протяжении следующего часа — часа или полутора — я буду просто читать стихи», — говорит Иосиф Бродский в самом начале видеозаписи, сделанной в книжном магазине Russian House.

