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В кафе Музея Бродского будут бесплатно показывать кино

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Музей Бродского с 28 марта открывает бесплатные кинопоказы. Они будут проходить каждый понедельник на первом этаже заведения, в баре «Конец прекрасной эпохи». Об этом 28 марта «Фонтанке» сообщили в музее.

На первом мероприятии зрителям представят редкую видеосъемку творческого вечера Иосифа Бродского, мероприятие прошло 30 лет назад в Нью-Йорке — 21 апреля 1992 года.

«Ну, я не думаю, что вам особенно повезло, потому что… я просто на протяжении следующего часа — часа или полутора — я буду просто читать стихи», — говорит Иосиф Бродский в самом начале видеозаписи, сделанной в книжном магазине Russian House.

В дальнейших планах музея — демонстрация киноклассики и недавних хитов, экранизаций литературных произведений («Внутри Льюина Дэвиса», «Бегущий по лезвию», «Солярис», «Смерть в Венеции») и других фильмов. Также запланированы показы записей литературных вечеров.

Киносеансы будут начинаться в 20:00

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Комментарии (3)

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А есть в России Достоевский-Кафе?
zlopopik
Бродский имеет статус обязательного поэта, имя которого полагается произносить с придыханием. При этом знать хоть какое-либо его стихотворение необязательно. Нобелевская премия ненужным людям не дается.
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