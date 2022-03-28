Подарить передышку. Петербуржцев приглашают в школу социальных помощников

Чтобы поддержать семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, и чтобы особенный ребёнок не оказался в интернате, в 2008 году «Партнёрство каждому ребёнку» разработало программу «Передышка», о которой «Фонтанка» не раз рассказывала . Программа позволяет родителям получить несколько свободных часов, на время доверив заботу о ребёнке специально подготовленному социальному помощнику. Мамы с папами получают возможность решить срочные дела, пройти медицинское обследование, навестить родных или просто отдохнуть, а дети — научиться общаться с новым человеком, который знает, как наилучшим образом ухаживать за ними с учётом диагноза.

Дети с инвалидностью являются группой особого риска по социальному сиротству. Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром при Правительстве РФ по заказу БФ Елены и Геннадия Тимченко, одной из самых распространенных причин временного помещения детей в детское учреждение по заявлению родителей является именно заболевание или инвалидность ребёнка (почти 30 % случаев). При этом одним из главных факторов риска утраты родительского попечения становится отсутствие поддержки семьи (по данным исследования АНО «Партнёрство каждому ребёнку»).



«О помощи особенным детям говорится много, но почти никогда речь не идёт об их родителях, которым тоже очень нужна поддержка. Рождение ребёнка с инвалидностью меняет жизнь семьи навсегда. Особенные дети нуждаются в непрерывном, часто специфическом уходе и постоянном внимании. Даже для самых любящих родителей это становится серьезным испытанием», — говорят в организации.

