Подарить передышку. Петербуржцев приглашают в школу социальных помощников

Петербургская автономная некоммерческая организация «Партнёрство каждому ребёнку» приглашает жителей Северной столицы пройти обучение и стать социальными помощниками в «Передышке» — программе поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Чтобы поддержать семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, и чтобы особенный ребёнок не оказался в интернате, в 2008 году «Партнёрство каждому ребёнку» разработало программу «Передышка», о которой «Фонтанка» не раз рассказывала. Программа позволяет родителям получить несколько свободных часов, на время доверив заботу о ребёнке специально подготовленному социальному помощнику. Мамы с папами получают возможность решить срочные дела, пройти медицинское обследование, навестить родных или просто отдохнуть, а дети — научиться общаться с новым человеком, который знает, как наилучшим образом ухаживать за ними с учётом диагноза.
Дети с инвалидностью являются группой особого риска по социальному сиротству. Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром при Правительстве РФ по заказу БФ Елены и Геннадия Тимченко, одной из самых распространенных причин временного помещения детей в детское учреждение по заявлению родителей является именно заболевание или инвалидность ребёнка (почти
«О помощи особенным детям говорится много, но почти никогда речь не идёт об их родителях, которым тоже очень нужна поддержка. Рождение ребёнка с инвалидностью меняет жизнь семьи навсегда. Особенные дети нуждаются в непрерывном, часто специфическом уходе и постоянном внимании. Даже для самых любящих родителей это становится серьезным испытанием», — говорят в организации.
Потребность в социальных помощниках очень велика, поэтому «Партнёрство каждому ребёнку» регулярно проводит отбор и обучение будущих социальных помощников в «Школе «Передышки», где под руководством специалистов они изучают особенности ухода за детьми с инвалидностью, тонкости взаимодействия и общения с ними, основы паллиативной помощи, этические и юридические нюансы работы
В настоящее время организация ведёт набор новой группы.
Стать социальным помощником может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия, не имеющий судимостей, не состоящий на учёте в психоневрологическом или тубдиспансере и успешно прошедший все этапы психологического тестирования.
В АНО подчёркивают, что важным моментом является личная мотивация: «Если вы чувствуете в себе желание и силы помогать родителям особенных детей — запишитесь на собеседование и станьте частью команды «Передышки».
Записаться на собеседование можно по телефонам: 430–59–88 или 431–04–60.
Вся информация о программе доступна на сайте АНО «Партнёрство каждому ребёнку».