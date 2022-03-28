Оригинальные клады почтой. Двоих петербуржцев задержали за рассылку аптечных наркотиков по стране

О возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (234 УК) «Фонтанке» стало известно 28 марта. Подозреваемых — 34-летнюю женщину и 39-летнего мужчину — оперативники по контролю за оборотом наркотиков задержали два дня назад в трёхкомнатной квартире на Индустриальном проспекте.
Кроме ребёнка школьного возраста, их, по версии следствия, объединяет совместный бизнес, в котором мужчина взял на себя обязанности курьера, всем остальным ведает его подруга.
«Микропредприятие» обеспечивает желающих препаратами, которые вызывают привыкание и не продаются без рецептов. В квартире нашли клофелин, противоэпилептик, облегчающий абстинентный симптом, транквилизаторы и антидепрессанты. Также изъяли рецептурные бланки, гроссбух и мобильные телефоны.
По данным правоохранителей, пара торговала через «аптеку» в Telegram. Обещали оригинальность и гарантировали качество. Товаром обеспечивали, оставляя закладки в городе или отправляя в другие регионы. За март таким образом разослали более 400 заказов. Последние 14 до своих адресатов не дойдут — посылки от 25 марта задержаны на почте.