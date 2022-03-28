Оригинальные клады почтой. Двоих петербуржцев задержали за рассылку аптечных наркотиков по стране

О возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (234 УК) «Фонтанке» стало известно 28 марта. Подозреваемых — 34-летнюю женщину и 39-летнего мужчину — оперативники по контролю за оборотом наркотиков задержали два дня назад в трёхкомнатной квартире на Индустриальном проспекте.

Кроме ребёнка школьного возраста, их, по версии следствия, объединяет совместный бизнес, в котором мужчина взял на себя обязанности курьера, всем остальным ведает его подруга.