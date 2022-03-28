Роскомнадзор заявил, что потребовал удалить только один эпизод «Масяни»

Роскомнадзор направил владельцу ресурса mult.ru уведомление о необходимости удаления эпизода «Масяни», «в котором содержится недостоверная информация о спецоперации». Об этом ведомство сообщило РИА Новости 28 марта.
Как уточняет Роскомнадзор, доступ ко всему сайту mult.ru они не ограничивали, это сделал администратор ресурса.
Накануне создатель «Масяни» Олег Куваев сообщил, что Роскомнадзор ограничивает доступ к сайту, где опубликованы эпизоды мультсериала. В списке запрещенных материалов сайта пока нет. Можно предположить, что поводом для блокировки стал последний эпизод «Масяни», посвященный событиям на Украине.