FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Роскомнадзор заявил, что потребовал удалить только один эпизод «Масяни»

16
Печать

Роскомнадзор направил владельцу ресурса mult.ru уведомление о необходимости удаления эпизода «Масяни», «в котором содержится недостоверная информация о спецоперации». Об этом ведомство сообщило РИА Новости 28 марта.

Как уточняет Роскомнадзор, доступ ко всему сайту mult.ru они не ограничивали, это сделал администратор ресурса.

Накануне создатель «Масяни» Олег Куваев сообщил, что Роскомнадзор ограничивает доступ к сайту, где опубликованы эпизоды мультсериала. В списке запрещенных материалов сайта пока нет. Можно предположить, что поводом для блокировки стал последний эпизод «Масяни», посвященный событиям на Украине.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Russian Lives Matter
Петров и Боширов, небось, уже шпили изучают в Израиле. Сами-знаете-кто очень нарцистичный и мстительный.
fw252
вообще не понимаю эту тусовку. Они же вроде хотели как в америках? Ну так вот америки никогда пацифизмом не страдали, кампании всё время ведут.
Leo.S
Роскомпозор делает замечательную рекламу. Им уже пора блокирнуть все и оставить скабееву, соловьева и пр. , так проще будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний