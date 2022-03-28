«Каждая минута была на счету». В Подмосковье врачи достали осколок из сердца раненого участника спецоперации на Украине

Второй день рождения появился у младшего сержанта Сергея Гузнекова — участника специальной военной операции — после того, как медики подмосковного ЦВКГ имени Вишневского удалили из его сердца осколок. Мужчина получил серьезное ранение во время минометного обстрела российских войск на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ 28 марта, операция прошла очень удачно и длилась всего 45 минут. Врачи обещают, что скоро пациент будет ходить.



Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Поделиться Поделиться





«Осколок находился у входа в сердце, у правого предсердия, который травмировал всё лёгкое, прошел через правое лёгкое полностью и поранил перикард и вышел к правому предсердию. Был ушиб сердца этим осколком, и осколок находился в том месте, где он постоянно травмировал правое предсердие и в любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, кровотечение, и на этом всё бы завершилось. <...> У пациента каждая минута была на счету», — рассказал начальник кардиохирургического центра Александр Лищук, под чьим руководством проходило оперативное вмешательство.

