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На Стачек женщина услышала, как убивают её соседку. Ломящаяся в дверь полиция преступника не спугнула

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Уголовное дело об убийстве пенсионерки возбуждено в Кировском районе Петербурга. Спасти женщину просила соседка, но призыв запоздал, стало известно «Фонтанке» 28 марта.

Накануне около часа ночи жительница пятнадцатиэтажки на проспекте Стачек попросила полицию приехать и разобраться с тем, что творится в квартире за стенкой. По её словам, там избивали женщину, на стук соседей, по всей видимости, не реагировали.

Полицейских в квартиру также не пустили — дверь пришлось ломать. Избитая женщина была уже мертва. По предварительным данным, это 73-летняя хозяйка «однушки». Точную причину её гибели установят судмедэксперты.

Картину случившегося восстанавливают с помощью изъятых из комнаты маникюрных ножниц, пилочки, вазы и 47-летнего жителя Колпино, которого задержали практически над телом.

Мужчина состоит на психиатрическом учёте. В ночь убийства его состояние было таково, что вместо ИВС его определили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Палату подозреваемого в убийстве взяли под охрану.

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Комментарии (2)

Dmitry Antonov
Тут уже ничего не изменишь, но сколько времени прошло с момента вызова полиции до их фактического приезда?
dedmoroz_5e4d8827384c2
киллеры от реалтеров теперь со справками из ПНД отжимают у пенсионеров недвижимость?
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