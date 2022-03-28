На Стачек женщина услышала, как убивают её соседку. Ломящаяся в дверь полиция преступника не спугнула

Уголовное дело об убийстве пенсионерки возбуждено в Кировском районе Петербурга. Спасти женщину просила соседка, но призыв запоздал, стало известно «Фонтанке» 28 марта.



Накануне около часа ночи жительница пятнадцатиэтажки на проспекте Стачек попросила полицию приехать и разобраться с тем, что творится в квартире за стенкой. По её словам, там избивали женщину, на стук соседей, по всей видимости, не реагировали.



Полицейских в квартиру также не пустили — дверь пришлось ломать. Избитая женщина была уже мертва. По предварительным данным, это 73-летняя хозяйка «однушки». Точную причину её гибели установят судмедэксперты.

